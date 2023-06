La telenovela “Tierra de esperanza” se ha convertido en todo un boom internacional a través de las pantallas de Las Estrellas. El drama que relata la historia de María Teresa y Santos tiene a un notable elenco de artistas que gozan de gran trayectoria. Entre ellos destaca Sofía Castro, quien interpreta a Valentina. ¿Quieres conocer más de ella? Te lo contamos.

Con Carolina Miranda y Andrés Palacios a la cabeza, la telenovela “Tierra de Esperanza” ha logrado ubicarse, en poco tiempo, en una de las más vistas de las últimas semanas gracias a su trama con grandes dosis de amor, misterio y venganzas.

Aquí también se puede encontrar a Sofía Castro, una mexicana que empezó en el mundo de la actuación desde hace varios años y debido a su gran profesionalismo ha podido interpretar papeles muy importantes.

Sofía Castro es una famosa actriz nacida en México (Foto: Sofía Castro/Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE SOFÍA CASTRO

Nombre completo: Angélica Sofía Sainz Rivera

Angélica Sofía Sainz Rivera Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: mexicana

mexicana Cumpleaños: 30 de octubre

30 de octubre Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 27 años

27 años Estatura: 1.65 m

1.65 m Profesión: actriz

Sofía Castro también es modelo (Foto: Sofía Castro/Instagram)

2. ¿QUIÉN ES SOFÍA CASTRO?

El 30 de octubre de 1996 nació en la Ciudad de México, Sofía Castro, quien años después se convertiría en toda una celebridad de la pantalla chica.

La joven proviene de una familia de artistas, pues es hija de la actriz Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro. Tiene dos hermanas llamadas Regina y Fernanda. Además, su tía es Verónica Castro y es prima de Christian Castro.

3. SIEMPRE QUISO SER ACTRIZ

Sofía Castro desde pequeña se vio inclinada hacia la actuación y en un momento de su vida le dijo a su mamá que quería seguir sus pasos. En ese sentido, el portal La Letra de recordó como fue ese momento.

“Todo en mi vida iba bien hasta que decidí ser actriz años 14 años, mi mamá empezó una etapa de su vida diferente con una responsabilidad distinta, yo quería ser actriz, estudiar actuación y dedicarme a lo que ahora me dedico y no me quería empezar, no quería dejar pasar el tiempo”, señaló.

Sofía Castro junto a su madre Angélica Rivera (Foto: Sofía Castro/Instagram)

4. SU PRIMER PAPEL EN UNA SERIE

Su primer papel fue en una serie de televisión del 2007 titulada “Skimo”. En esa ocasión Sofía Castro interpretó a Wendy. Desde ese entonces se hizo conocida e incluso apareció en “La hora pico”.

5. SU PARTICIPACIÓN EN HOLLYWOOD

La actriz Sofía Castro no solamente brilló en la pantalla chica, sino también en la pantalla grande. Esto luego de conseguir un papel importante en Hollywood al ser llamada para ser parte de la película “Snag: Chapter one”.

Así lo indicó la revista Quien, añadiendo que la joven hizo el papel de Valentina y trabajó en el filme escrito por Ben Milliken.

“Valentina es una mujer valiente, fuerte, libre; que no deja que nada ni nadie le diga que no”, dijo Castro a People, según Quien.

Póster de la película Snag (Foto: Sofía Castro/Instagram)

6. ES COMADRE DE PABLO LYLE

Según la revista Quien, Sofía Castro también es comadre de Pablo Lyle, pues es madrina del pequeño Mauro. En ese sentido, expresó su apoyo a Lyle tras ser sentenciado hace un tiempo.

“Yo sé el gran hombre y gran ser humano que es, por lo mismo no me gusta comentar porque es un tema muy delicado de los dos lados. Fue una desgracia lo que pasó. Pablo sabe y toda su familia sabe que yo estoy para él al 100 por ciento”, indicó según la revista.

7. SERIES DE SOFÍA CASTRO

“Skimo” (2007)

“La hora pico” (2007)

“La rosa de Guadalupe” (2008)

“Como dice el dicho” (2012)

“Luis Miguel: la serie” (2018)

“El Dragón: el regreso de un guerrero” (2019)

“Malverde: el santo patrón” (2021)

Sofía Castro ha participado en varias series y telenovelas (Foto: Sofía Castro/Instagram)

8. TELENOVELAS DE SOFÍA CASTRO

“Teresa” (2010)

“Esperanza del corazón” (2011)

“Cachito de cielo” (2012)

“Por siempre mi amor” (2013)

“La malquerida” (2014)

“El hotel de los secretos” (2016)

“Vino el amor” (2016)

“Por amar sin ley” (2018″

“Tierra de esperanza” (2023)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “TIERRA DE ESPERANZA”

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA ESPERANZA”?

La trama de la ficción gira en torno a María Teresa (Miranda), una joven empresaria que se ve obligada a dejar su vida en la ciudad, para hacerse cargo de la hacienda, ya que su padre que es encarcelado.

Sin embargo, durante su estancia, conocerá a Santos (Palacios), un capataz con un carácter indomable y de quien sin darse cuenta se enamorará, mientras que el villano será su vecino Marcos.

De acuerdo con la sinopsis oficial: “relata la vida de María Teresa, una atractiva empresaria que, tras la detención de su padre, tiene que tomar control de la hacienda que le dejó su madre. Allí conoce a Santos, el capataz de la hacienda y un hombre salvaje e indomable con el que va a chocar constantemente”.