“Too Hot to Handle: Alemania”, la nueva versión del exitoso reality de Netflix “Jugando con fuego”, se estrenó el 28 de febrero de 2023. En los diez episodios del polémico show, doce atractivos solteros se reúnen en un paraíso tropical para disfrutar de la fiesta y el romance. Para conseguir el premio de 200 000 euros tienen que renunciar por completo al sexo.

Una de las participantes es Stella Stegmann, una modelo e influencer de 25 años que asumió el reto de lana en la edición alemana del programa creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett.

¿Qué más se sabe sobre la concursante de “Too Hot to Handle: Alemania” que en los primeros episodios causó furor al llamar la atención de Tobias y Anna?

DATOS SOBRE STELLA STEGMANN

Edad: 25 años.

Fecha de nacimiento: 9 de agosto de 1997

Lugar de nacimiento: Passau, Alemania

Ocupación: Modelo e influencer.

Ciudad: Múnich.

Instagram: @stella_tiana

TikTok: stella_tiana

¿QUIÉN ES STELLA STEGMANN?

Stella Stegmann nació el 9 de agosto de 1997 en Passau, Alemania, actualmente tiene 25 años y se presentó en “Too Hot to Handle: Alemania” con la frase: “En realidad, nunca fui una buena chica. Soy una persona realmente soltera”.

La modelo e influencer que radicada en Munich, Alemania, apareció completamente desnuda en “Playboy” en 2020 e incluso fue votada como “Playmate del año”. Hasta el momento, cuenta con más de 220 mil seguidores en Instagram y más de 100 mil seguidores en TikTok.

Stella Stegmann empezó una relación amorosa con Tobias en “Too Hot to Handle: Alemania”. A pesar de algunas tentaciones, la pareja no se separó hasta el final de la temporada del reality de Netflix. ¿Siguen juntos? No han compartido fotografías que confirmen su romance.

FOTOS DE STELLA STEGMANN EN INSTAGRAM

Stella Stegmann de "Too Hot To Handle: Alemania" tiene 25 años (Foto: Stella Stegmann/ Instagram)

Stella Stegmann de "Too Hot To Handle: Alemania" es una modelo (Foto: Stella Stegmann/ Instagram)