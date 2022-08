“House of the dragon” sigue presentándonos personajes de la precuela de “Game of Thrones”, que dejan sorprendidos a los seguidores de la exitosa producción de HBO. Corlys Velaryon es uno de ellos, quien en la trama fue la cabeza de la Casa Velaryon y señor de Marcaderiva durante el reinado de los Targaryen, con los que tenía una gran relación desde antes de la conquista de Aegon.

El personaje del también conocido como “La serpiente marina”, por su pericia naval, es interpretado por Steve Toussaint. Debido a la gran expectativa que ha generado su participación, te contamos quién el actor que da vida al esposo de Rhaenys Targaryen.

Corlys Velaryon tiene una gran habilidad que es saber interpretar a los demás en "House of the dragon" (Foto: HBO)

1. DATOS PERSONALES DE STEVE TOUSSAINT

Lugar de nacimiento: Reino Unido

Reino Unido Nacionalidad: Británica

Británica Cumpleaños: 22 de marzo

22 de marzo Año de nacimiento: 1965

1965 Edad: 57 años

57 años Estatura: 1,91 m

2. FAMILIA

Los padres de Steve Toussaint son de Barbados, un país insular de las Antillas.

Steve Toussaint en la alfombra roja a su llegada para asistir al estreno de "House of the Dragon" en Leicester Square Gardens, en Londres, el 15 de agosto de 2022 (Foto: Hollie Adams / AFP)

3. CAMBIÓ SU NOMBRE

Se sabe que su apellido original era otro, pero debió cambiarlo porque el que tenía de nacimiento entraba en conflicto con uno de los miembros preexistentes de su sindicato de actores, así que optó por Toussaint, el cual lo escogió por ser el líder revolucionario haitiano, de quien estaba leyendo, publicó Game of Thrones Fandom.

4. CARRERA ACTORAL EN TV

En 1994, aparece en la serie televisiva “Las memorias de Sherlock Holmes”, ese mismo año es convocado para “La llamada” (1994-2000), “El proyecto de ley” (1999-2005), “Médicos” (2002-2010), “CSI: Miami” (2007–2008), “Tutankamón” (2015), “Brecha de pinos” (2018), “Rojo, blanco y azul” (2020), entre otras.

Steve Toussaint en el estreno mundial de "House of the Dragon" en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 27 de julio de 2022 (Foto: Chris Delmas / AFP)

5. TRABAJA EN PELÍCULAS

En 1995, actúa en las películas británico-alemana “Identificación” y de superhéroes estadounidense “Juez Dredd”. Asimismo, en “Circo” (2000), “Prince of Persia: Las arenas del tiempo” (2010) y otras más.

6. ¿QUÉ PIENSA STEVE TOUSSAINT DE CORLYS VELARYON EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Steve Toussaint considera que su personaje es “un tipo muy pragmático (…) que aprecia su relación, escucha los consejos [de su esposa], no siempre de inmediato, pero puede volver más tarde y decir ‘sí, usted tenía razón’”, publica Zona de Prensa RD.

7. VIVIÓ UN EPISODIO DE RACISMO POR “HOUSE OF THE DRAGON”

El actor Toussaint fue atacado tras convertirse en Corlys Velaryon. “Cuando anunciaron mi casting, lo primero que vi en redes sociales fue un dibujo del personaje del libro junto a una foto mía. Luego comenzó el abuso y los insultos racistas”. ¿Qué más dijo? CLIC AQUÍ para saberlo.