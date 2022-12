Suki Waterhouse y Robert Pattinson están juntos desde 2018, pero fue recién a finales de 2022 cuando la pareja se dejó ver por primera vez en público. Las celebs de Estados Unidos oficializaron su relación en una alfombra roja de una reconocida marca de moda, donde acapararon la atención de la prensa internacional. Tras ello, son muchos los que quieren saber más acerca de ellos.

En principio, los rumores del inicio de la relación de los actores comenzaron en 2018, cuando fueron captados por unos paparazzis, sin embargo, durante 4 años mantuvieron su noviazgo alejado de las cámaras y reflectores hasta el desfile de moda masculina de la temporada pre-verano 2023 de Dior, en donde Pattinson y Waterhouse se presentaron como pareja por primera vez.

La pregunta ahora es, ¿se dejarán ver más seguido ahora que ya oficializaron su romance públicamente? A pesar de ser algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento, probablemente, Robert Pattinson y Suki Waterhouse decidan seguir manteniendo su relación bastante discreta. Mientras tanto, conozcamos más sobre la cantante.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson se mostraron en público por primera vez (Foto: Getty Images)

¿QUIÉN ES SUKI WATERHOUSE?

DATOS PERSONALES DE SUKI WATEWRHOUSE

Nombre de nacimiento: Alice Suki Waterhouse

Lugar de nacimiento: Hammersmith, Londres, Reino Unido

Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1992

Nacionalidad: británica

Padres: Norman Waterhouse y Elizabeth Waterhouse

Hermanos: Imogen Waterhouse, Madeleine Waterhouse, Charlie Waterhouse y Immy Waterhouse

Pareja: Robert Pattinson

Ocupación: Modelo, cantante y actriz

Estatura: 1.73 m

Medidas: 32-23.5-34 (US) / 81-60-86 (EU)

Color de ojos: marrones

Color de cabello: rubio

Instagram: sukiwaterhouse

Suki Waterhouse nació y creció en Chiswick, un barrio de Londres. Es hija del cirujano plástico Norman Waterhouse y su madre es enfermera. Tiene una hermana menor, Imogen Waterhouse, conocida como Immy, quien también es modelo. Sus otros hermanos son Charlie y la menor se llama Madeleine.

Con 30 años, Suki se ha abierto camino en la industria actoral, apareciendo en películas como “The Bad Batch”, “The Girl Who Invented Kissing”, o series como “The Divergent Series: Insurgent”. Además, cuenta con un álbum de estudio llamado “I Can’t Let Go”, del cual se desprende la canción Nostalgia, que ya cuenta con más de 150 mil vistas en YouTube. Waterhouse también tiene una carrera como modelo, colaborando con marcas como Burberry y Dior.

Suki Waterhouse nació y creció en Chiswick, un barrio de Londres. Es hija del cirujano plástico Norman Waterhouse y su madre es enfermera (Foto: Suki Waterhouse / Instagram)

Su carrera como modelo

Suki Waterhouse empezó su carrera como modelo tras ser descubierta en un pub en Londres cuando tenía 16 años. A los 19 realizó su primera campaña de renombre como modelo de lencería para Marks and Spencer. Desde entonces, ha modelado para Alice + Olivia y Coast. Así como otras marcas, entre ellas: watch, Lucy in Disguise, H&M, Max Studio, Caterina Gatta y Pepe Jeans.

Suki y la actuación

Desde 2010, Waterhouse ha tenido algunas apariciones en pantalla, tanto en el cine como en la televisión. Sus trabajos destacados son:

Material Girl (2010)

Love, Rosie (2014)

Divergent The Divergent Series: Insurgent (2015)

The Bad Batch (2016)

The White Princess (2017)

The Girl Who Invented Kissing (2017)

Jonathan (2018)

Billionaire Boys Club (2018)

Desde 2010, Suki Waterhouse ha tenido algunas apariciones en pantalla (Foto: Suki Waterhouse / Instagram)

La fotografía es su pasión

Además de la actuación, la música y el modelaje, la novia de Pattinson es amante de la fotografía. De hecho, Waterhouse ha mostrado su trabajo en la galería Eb and Flow en Londres, en una exhibición presentada por la agencia de modelos Next Model Management denominada “I’ll Be Your Mirror”. Pero también ama estar delante del lente de la cámara y en 2014 ha posado completamente desnuda para la campaña otoño/invierno de Dominic Jones Jewelry en la Semana de la Moda de Londres.

Las parejas de Suki Waterhouse

Antes de Robert Pattinson, la actriz ha tenido algunos romances con estrellas de la industria. En 2011 salió con el líder de la banda The Kooks, Luke Pritchard. También tuvo un romance con el cantante Miles Kane, de The Last Shadow Puppets, entre 2012 y 2013. En marzo de 2013, Waterhouse empezó a salir con el actor Bradley Cooper y terminaron en 2015. En tres años no se le conoció pareja, aunque se decía que tuvo un romance con Diego Luna, hasta que comenzó a salir con el protagonista de “The Batman” en 2018.