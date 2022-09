Con el estreno de la serie “House of the Dragon”, el público no solo se ha sorprendido con la primera adaptación de la obra “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, sino también con la aparición de actores jóvenes muy talentosos que deslumbraron con su trabajo en esta precuela de “Game of Thrones”.

Así, además de Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen) y Emily Carey (Alicent Hightower), otro de los intérpretes a resaltar es aquel que le dio vida al hijo varón de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

¿Quieres saber más sobre él? A continuación, conoce quién es Theo Nate, el actor que hace de Laenor Velaryon de joven en la serie de HBO Max “House of the Dragon”. Descubre, así, su biografía y los datos más importantes sobre su carrera.

¿QUIÉN ES THEO NATE?

Theo Nate es un joven actor británico. Es reconocido principalmente por su trabajo en teatro y estudió en el Liverpool Institute for Performing Arts, una institución de educación superior especializada en Artes Escénicas. Actualmente, es uno de los talentos representados por la agencia Curtis Brown.

Como actor de televisión hizo su debut en la miniserie “Time” (2021), dirigida por Lewis Arnold y protagonizada por Sean Bean y Stephen Graham. En esta producción de la BBC, le dio vida a uno de los amigos de Stevie (Dean Fagan).

Más tarde, tuvo una de las más grandes oportunidades en su carrera, al interpretar al joven Laenor Velaryon en la primera temporada de “House of the Dragon”. Hasta el momento, solo son estos dos los proyectos televisivos donde ha participado.

En "House of the Dragon", la versión joven de Laenor Velaryon es interpretado por Theo Nate. Se puede observar que porta la insignia de su casa, el caballo de mar (Foto: HBO)

¿A QUIÉN INTERPRETA THEO NATE EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Theo Nate le da vida a Laenor Velaryon en “House of the Dragon”. Como este personaje, el artista ha aparecido en los episodios “Second of His Name” y “We Light the Way”.

Durante el tercer capítulo de la primera temporada, fue presentado como parte del ejército de Corlys Velaryon, su padre, durante la Guerra por los Peldaños de Piedra. Más tarde, en el quinto episodio, se celebraron las fiestas en honor a su matrimonio con la princesa Rhaenyra Targaryen, heredera al Trono de Hierro.

Velaryon es el jinete del dragón Bruma y, más adelante, el actor John Macmillan interpreta al personaje como su versión adulta en la serie.

Laenor Velaryon es un jinete de dragones debido a la herencia de su madre (Foto: HBO)

¿QUÉ PIENSA THEO NATE DE SU TRABAJO EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

En una reciente entrevista para ET, Theo Nate explicó lo que significó para él ponerse en la piel de alguien como Laenor: Una persona que debe casarse con su prima por deber, mientras está enamorado de su amante Joffrey.

“Se habla mucho sobre cómo su madre fue ignorada para el Trono de Hierro antes de que él naciera. Pero no es algo que motive cada uno de sus movimientos (...) Joffrey es probablemente la mayor motivación”, manifestó.

Además, al referirse a la muerte del amado de su personaje durante el quinto episodio, reveló la carga emocional que supuso la escena donde se conmueve al ver su cuerpo.

“Fue algo de lo que hablamos con [la directora] Clare Kilner, que por cierto es asombrosa. (...) Si no tuviera esa reacción, no creo que su viaje significaría tanto porque no estaría tan desconsolado como se supone que debe estar”, afirmó.

La muerte de Joffrey en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FOTOS DE THEO NATE EN “HOUSE OF THE DRAGON”

Theo Nate como Laenor Velaryon en el capítulo “Second of His Name” (Foto: HBO)

La princesa Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon durante el episodio “We Light the Way” (Foto: HBO)