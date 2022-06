Una vez más, Madonna sorprendió a todo el mundo luego de su reciente presentación en la Semana del Pride en Nueva York tras haberse dado un apasionado beso con Tokischa. Este suceso, que ya es tendencia, ocurrió cuando la ‘Reina del pop’ invitó a la reguetonera a interpretar una nueva versión de “Hung Up”.

Ambas se encontraban cantando muy cerca, por lo que el público pidió que se besaran; ellas no dudaron ni un instante e hicieron caso. No es la primera que la intérprete de “Music” realiza este tipo de acciones durante un concierto, pues en 2003 también besó a Britney Spears en pleno show de los VMA.

Si bien, todos conocen a la artista de 63 años, quien es muy admirada en diferentes países, varios desconocen quién es la muchacha con la que decidió darse un beso. Si también, eres uno de ellos, te contamos a continuación.

Ya Tokisha se chulió a Madonna y tú seca. pic.twitter.com/TPeOp9CadN — Blacknar Lodbrok (@Krueger1302) June 24, 2022

1. DATOS PERSONALES DE TOKISCHA

Nombre completo: Tokischa Altagracia Peralta

Tokischa Altagracia Peralta Lugar de nacimiento: San Felipe de Puerto Plata

San Felipe de Puerto Plata Nacionalidad: Dominicana

Dominicana Cumpleaños: 17 de marzo

17 de marzo Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 26 años

26 años Signo zodiacal: Piscis

Piscis Instagram: @tokischa.popola

También se involucró en el mundo de las drogas (Foto: Tokischa / Instagram)

2. PRIMEROS AÑOS

Tokischa nació en el seno de una familia humilde y pasó su infancia y adolescencia en el sector Los Frailes, en la región este de la provincia de Santo Domingo, República Dominicana.

3. SUS PADRES

Cuando era pequeña, su madre se fue a vivir a Estados Unidos y su padre estuvo en la cárcel, de la que trató de escapar varias veces. Debido a ello vivió con la familia de su progenitor.

La artista vivió una infancia muy dura lejos de sus padres (Foto: Tokischa / Instagram)

4. TOKISCHA FUE MUY REBELDE

Debido a que en la casa de su papá, el ambiente era muy hostil, tomó la agresividad como parte suya, a ello se sumó la ausencia de su madre por sus viajes constantes, lo cual influyó en su carácter.

“Estando muy pequeña mi madre se fue a vivir a los Estados Unidos, siempre estuvo pendiente de mí, pero rodé mucho, estuve en casa de una amiga de mi madre, luego con una madrina, después una tía, etc. Como niña me sentía abusada [maltratada]. Me enviaban cosas desde Estados Unidos y me lo robaban. Muchos de mi familia me trataron bien, otros no. No tenía ese cariño de mi mamá, aunque siempre hubo comunicación con ella por teléfono”, dijo en entrevista con al canal de Youtube “Alofoke Sin Censura” de Santiago Matías.

5. SE PROSTITUYE

En la misma entrevista contó que cansada de vivir bajo la tutela de varios, ni bien cumplió 18 años trabajó en un call center y cuando se mudó con su hermano conoció más de la calle. Asimismo, a Liyeira, quien le enseñó a prostituirse y buscar a un ‘Suggar Daddy’. A esto se sumó su consumo de drogas.

“Estar con una persona que no te gusta y agrada es frustrante. Después que tenía sexo con él, entraba al baño a ducharme, llorando, frustrada. Al principio gastaba el dinero en droga, luego en la música”, precisó.

6. SE INICIA EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Cuando Tokischa, de 20 años, realizaba una sesión de fotos para una revista, conoció al productor y diseñador Raymi Paulus, quien no dudó en pedir que grabaran canciones al ver su talento. Al final, firmó un contrato discográfico con su sello Paulus Music.

7. ESTILO MUSICAL

Al ser consciente del entorno de agresividad en el que había crecido, decidió utilizarla para sus canciones de rap. Fue así que se convirtió en una de las artistas más polémicas. Y no es para menos ya que siempre ha estado en medio de la polémica.

La reguetonera se caracteriza por tener presentaciones muy sugerentes (Foto: Tokischa / Instagram)

8. GRABÓ CON J BALVIN Y ROSALÍA

Ella grabó “Perra”, de J Balvin, cuyo video fue eliminado de YouTube. Asimismo, ha cantado con Rosalía el tema “Linda” que aborda una relación de dos personas del mismo sexo.

9. LANZAMIENTOS MUSICALES

En 2018, debutó con la canción “Pícala” junto al cantante dominicano Tivi Gunz. En noviembre de ese mismo año, lanzó la canción “Que Viva” con Químico Ultra Mega y en febrero de 2019, Tokischa lanzó el sencillo “Perras como tú”, como parte de la banda sonora de la película mexicana “Miss Bala: Merciless, entre otros.