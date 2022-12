“Alice in Borderland” (”Imawa no Kuni no Arisu” en su idioma original) estrenó su segunda temporada el pasado 22 de diciembre en Netflix. De esta manera, tuvimos de regreso a Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya como los actores principales del elenco. No obstante, en esta nueva entrega, se sumaron estrellas como Tomohisa Yamashita al reparto.

El intérprete le da vida a Ginji Kyuma en la ficción. Él es uno de los primeros oponentes al que Arisu y los jugadores enfrentan en los nuevos capítulos. El misterioso líder, quien se caracteriza por ser nudista, se desempeña como el Rey de Tréboles con su juego Osmosis y aparece a lo largo de 4 episodios.

¿Quieres saber más sobre la celebridad japonesa detrás de este personaje? A continuación, conoce quién es Tomohisa Yamashita. Descubre, así, los principales datos de la biografía y carrera del actor que hace de Kyuma en la serie de Netflix “Alice in Borderland”.

¿QUIÉN ES TOMOHISA YAMASHITA?

Tomohisa Yamashita es un actor, cantante y presentador de televisión japonés. El artista, también conocido como “Yama”, “Yamapi” o “Tomo”, se unió a la agencia japonesa Johnny & Associates a los 11 años de edad e hizo su debut televisivo en el año 1998. Desde entonces, ha tenido una carrera activa en la industria del entretenimiento.

Su verdadero nombre es Tomohisa Aoki, pero cambió su apellido por el de su madre después de que sus padres se separaron. Además, se sabe que es una persona atlética, pues practica karate.

Aprobó del curso de Artes Escénicas de Horikoshi Gakuen en el 2004. Más tarde, fue aceptado en la Escuela de Comercio de la Universidad Meiji y, en el 2008, la estrella se graduó con una licenciatura en Comercio (especialidad en Marketing).

Desde el 2003, fue parte de NEWS, una famosa agrupación de J-pop. Así, lanzaron diversas producciones como equipo a lo largo de 8 años. Sin embargo, mientras seguía con su notable carrera como intérprete, “Yamapi” anunció su separación del grupo el 7 de octubre de 2011.

A partir de ese momento, se concentró en su carrera de solista y lanzó 6 álbumes de estudio: “Supergood, Superbad”, “Eros”, “A Nude”, “You”, “Best Album ‘YAMA-P’” y “Unleashed”.

Hoy en día, Yamashita es reconocido por su trabajo en varios proyectos del cine y televisión. En ese sentido, estelarizó la película “Code Blue The Movie”, que se convirtió en la cinta nacional más taquillera de Japón en el año 2018 y la número 5 entre los largometrajes de acción en vivo más rentables de todos los tiempos en el país asiático.

El intérprete en una campaña para Dior (Foto: Tomohisa Yamashita / Instagram)

DATOS PERSONALES DE TOMOHISA YAMASHITA

Nombre: Tomohisa Yamashita

Nombre en japonés: 山下智久 (やました ともひさ)

Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1985

Lugar de nacimiento: Chiba, Japón

Edad: 37 años

Signo zodiacal: Aries

Ocupación: Cantante y actor

Instagram: @tomo.y9

Twitter: @Tomohisanine

¿EN QUÉ PRODUCCIONES HA TRABAJADO TOMOHISA YAMASHITA?

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las principales películas y series de televisión en las que ha participado el actor:

Principales series de televisión de Tomohisa Yamashita

1998: “Shōnentachi” como Kakuda Shinya

2008: “Code Blue” como Kōsaku Aizawa

2012: “Saikō no Jinsei no Owarikata: Ending Planner” como Masato Ihara

2013: “Summer Nude” como Mikuriya Asahi

2014: “Kindaichi Kōsuke VS Akechi Kogorō Futatabi SP2″ como Kōsuke Kindaichi

2015: “Algernon ni Hanataba o” como Sakuto Shiratori

2017: “Boku, Unmei no Hito desu” como Mysterious Man / Dios

2019: “IN HAND” como Himokura Tetsu

2020: “The Head” como Kobayashi Aki

2022: “Shoujiki Fudosan” como Nagase Saichi

2022: “Tokyo Vice” como Akira

2022: “Alice in Borderland” como Ginji Kyuma

Tomohisa Yamashita como Ginji Kyūma durante la temporada 2 de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

Principales películas de Tomohisa Yamashita

1996: “Shinrei no Surfer Shi” como extra

2008: “Eiga: Kurosagi” como Kurosaki

2011: “Ashita no Joe” como Joe Yabuki

2014: “Kinkyori Renai” como Haruka Sakurai

2016: “Terraformars” como Muto Jin

2018: “ReBorn” como Takashi Mori

2018: “Code Blue The Movie” como Aizawa Kousaku

2022: “The Man from Toronto”

Tomohisa Yamashita en la película “The Man from Toronto” (Foto: Netflix)

FOTOS DE TOMOHISA YAMASHITA

Un selfie que compartió el japonés (Foto: Tomohisa Yamashita / Instagram)

El artista con algunos fans (Foto: Tomohisa Yamashita / Instagram)