La Casa Lannister tuvo un papel muy importante en los eventos de “Game of Thrones”. Aunque en “House of the Dragon” no ocupan el mismo rol protagónico, algunos integrantes de su familia aparecieron en el episodio 3 de la serie y tendrán relevancia para la Danza de los Dragones, la guerra civil Targaryen.

Tyland y Jason Lannister son los miembros de la casa cuya insignia es un león. Son los ancestros de Tywin, Jaime, Cersei y Tyrion, aunque fue el mayor de los gemelos el único en tener descendencia.

En “House of the Dragon”, Tyland Lannister es interpretado por Jefferson Hall, quien también hace el papel del hermano gemelo.

El actor ya ha formado parte de “Game of Thrones” como Hugh del Valle. Además, también ha dado vida a Torstein en la serie de fantasía nórdica, “Vikings”.

¿QUIÉN ES TYLAND LANNISTER DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Tyland Lannister acaba de hacer su primera aparición en el episodio 3 de “House of the Dragon” y podemos ver que desempeña el papel de Maestro de Barcos en el Consejo Privado del rey Viserys luego de que Corlys Velaryon renunciara al puesto.

Es el hermano gemelo de Jason Lannister, el señor de Casterly Rock, por lo que proviene de una familia importante. Al nacer minutos después, no heredó el título de Guardián del Occidente.

En los libros de George R.R. Martin, no solo Jason corteja a Rhaenyra, pues Tyland también intenta obtener su mano en matrimonio.

DATOS PERSONALES DE TYLAND LANNISTER

Afiliación: Casa Lannister

Casa Lannister Título: Maestro de Barcos, Maestro de la Moneda, Mano del Rey

Maestro de Barcos, Maestro de la Moneda, Mano del Rey Alias: La mano encapuchada

La mano encapuchada Fecha de nacimiento: 89-97 d.C.

89-97 d.C. Fecha de defunción: 1 33 d.C.

33 d.C. Religión: Fe de los Siete

Fe de los Siete Madre: Ceira Lannister

Ceira Lannister Hermano: Jason Lannister

Jason Lannister Facción: Los Verdes

APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE TYLAND LANNISTER

Tyland Lannister tiene un gemelo idéntico llamado Jason, por lo que ambos se ven muy parecidos. En la serie, ambos tienen el cabello rubio y ojos celestes, aunque Tyland lo utiliza más corto.

Las personalidades de ambos son las que más parecen variar. Mientras que su hermano es alguien bastante orgulloso, por lo que hemos podido ver, el Maestro de Barcos es sereno, preocupado por su labor e inteligente.

En el episodio 3 de “House of the Dragon”, fue él quien le insistió al rey Viserys que tomaran medidas para ayudar a Daemon en su cruzada en los Peldaños de Piedra. Pese a que no es particularmente devoto del príncipe Targaryen, sabe que la posible victoria de la Triarquía sería una desventaja para el reino.

De acuerdo con la página oficial de HBO, los describen como “calculador y astuto”, además de ser un “hábil estratega y político”.

Tyland Lannister le informa al rey Viserys que su hermano Daemon está perdiendo la guerra. Episodio 3 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁL SERÁ EL PAPEL DE TYLAND LANNISTER EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Lo más probable es que veamos más de Tyland Lannister en los últimos episodios de “House of the Dragon”. Si nuestra teoría acerca de que la serie terminará con la muerte de Viserys Targaryen y la coronación de su hijo Aegon, el miembro del Consejo Verde será una pieza clave.

Luego de la muerte del rey, los simpatizantes de Aegon II se reunieron con Alicent Hightower para discutir la sucesión. Fue Tyland quien señaló algo clave: la mayoría de los señores de Poniente que habían jurado lealtad al nombramiento de Rhaenyra, ya estaban muertos.

La Danza de Dragones, es decir la guerra civil Targaryen, empezaría recién en la segunda temporada, donde podremos ver a Tyland Lannister como Maestro de la Moneda para Aegon II. Sin embargo, quizás la serie le dé más presencia antes de dichos eventos.

¿CÓMO MUERE TYLAND LANNISTER?

En 130 d.C., cuando Rhaenyra pudo tomar Desembarco del Rey, Tyland se encontraba todavía en la Fortaleza Roja. Fue capturado y torturado con el objetivo de recuperar una parte del tesoro de la corona que había sido repartido por el Maestro de la Moneda.

Pese a haber sido cegado, castrado y mutilado por los torturadores, Tyland no reveló la ubicación del oro. Después de todo eso, lo mantuvieron vivo hasta que la reina se vio obligada a huir y los Verdes retomaron la ciudad.

No fue hasta después de la Danza de Dragones y la muerte de Aegon II que Tyland Lannister murió a manos de la Fiebre Invernal.