El despido de Carlos Calderón como conductor del programa “Despierta América” y de Univision ha causado varias especulaciones e interrogantes sobre los motivos de su salida. El presentador mexicano formó parte del matutino durante seis años, convirtiéndose en uno de los rostros representativos del show, por lo que su ausencia sorprendió al público.

Aunque Carlos Calderón no contó los motivos de su salida, quedó claro que la decisión no fue suya, sino de la cadena hispana. Los mensajes en sus redes sociales dejan ver que él no se esperaba esta situación, pero si se mostró agradecido por el tiempo que estuvo en “Despierta América” y Univision, a quien considera su segundo hogar.

Carlos Calderón está tomando con calma este momento y esperando una nueva oportunidad laboral. Lo cierto es que cuenta con el apoyo de su pareja y madre de su hijo, Vanessa Lyon, con quien se reconcilió a finales del 2022 luego de un problema legal. ¿Quién es ella? Aquí te lo contamos.

Vanessa Lyon es una modelo y actriz venezolana que actualmente tiene una relación con el presentador Carlos Calderón (Foto: Vanessa Lyon/ Instagram)

¿QUIÉN ES VANESSA LYON?

Vanessa Lyon es una modelo y actriz venezolana. Es de ascendencia libanesa y nació el 19 de septiembre de 1981, por lo que actualmente tiene 41 años.

Vanessa León, nombre real de la artista, primero se dedicó al modelaje profesional. Trabajó en Asia y Latinoamérica como modelo.

Al cumplir 20 años se trasladó a México para buscar oportunidades laborales. Luego empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación.

Conoció a Carlos Calderón en el año 2018, se comprometieron en el 2022 y se convirtieron en padres en septiembre del 2021. Antes de conocer al presentador, mantuvo con el YouTuber estadounidense Brandon Awadis.

Vanessa León es el nombre real de la actriz y modelo venezolana (Foto: Vanessa Lyon/ Instagram)

Películas y programa de televisión en los que trabajó

Vanessa Lyon participó en las películas “Crimson”, “Alien In-n-out”, “Monday Nights at Seven” y “Prayer Never Fails”.

También trabajó en series de televisión como “For All Mankind”, “Me Time With Frangela”, “Apollo Night LA”, “El Productor”, “Real Bob”, “Boned, Gone”, entre otras.

DATOS PERSONALES DE VANESSA LYON

Nombre de nacimiento: Vanessa León.

Lugar de nacimiento: Venezuela.

Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1981.

Edad: 41 años.

Ocupación: Modelo y actriz.

Hijos: León.

Instagram: @_vanessalyon

Vanessa Lyon y Carlos Calderón se conocieron en el año 2018 en México (Foto: Vanessa Lyon/ Instagram)

FOTOS DE VANESSA LYON EN INSTAGRAM

Vanessa Lyon se convirtió en madre por primera vez en septiembre del 2021 (Foto: Vanessa Lyon/ Instagram)

Vanessa Lyon tiene ascendencia libanesa y nació el 19 de septiembre de 1981 (Foto: Vanessa Lyon/ Instagram)

Antes de ser actriz, Vanessa Lyon se dedicó al modelaje profesional (Foto: Vanessa Lyon/ Instagram)

¿QUÉ DIJO VANESSA LYON SOBRE EL DESPIDO DE CARLOS CALDERÓN?

A través de su cuenta de Instagram, Vanessa Lyon se pronunció sobre el despido de su pareja Carlos Calderón del programa “Despierta América” y de la cadena Univision.

“Eso que escribieron sobre ‘el menos comprometido con el show y sus compañeros’ es una mentira y fue escrito con malicia y con agendita escondida”, escribió Lyon, en alusión a una publicación sobre la causa del despido del presentador mexicano.

“Los compañeros lo quieren mucho y me consta. Como también me consta que estuvo 1000% en Despierta América”, agregó la actriz venezolana sobre su el trabajo de su pareja, según People en Español.