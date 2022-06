Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, se ha consagrado como uno de los más reconocidos productores de la música argentina actual. Gracias a sus canciones, publicadas a través de YouTube, el joven ha tenido la oportunidad de trabajar al lado de Residente, Nathy Peluso o Snow Tha Product, por solo mencionar algunos de sus trabajos más exitosos.

Recientemente, el destacado productor ha estrenado la sesión musical N°51 de su famosa serie de canciones. Esta vez, debido al mes del orgullo LGBT+, la protagonista es una artista puertorriqueña no binaria transfemenina.

A continuación, conoce quién es Villano Antillano, la rapera que sorprende con su arte en la recién estrenada BZRP Mussic Sessions #51.

LA BZRP MUSIC SESSIONS #51

La noche del 08 de junio de 2022, Bizarrap estrenó la BZRP Mussic Sessions #51. Tras el exitoso lanzamiento de la Music Session #23 con Paulo Londra, sus seguidores se preguntaban quién sería el siguiente artista que participaría con el argentino. Así, días antes, el productor publicó un adelanto de esta sesión, en donde se ve a diversas personas ingresar a una cabina para escuchar el tema.

De esta manera, anunció que la protagonista de la próxima canción sería la rapera puertorriqueña llamada Villano Antillano.

Horas más tarde, el aclamado productor estrenó la sesión, que ya acumula más de 3 millones de reproducciones en YouTube y ha sido recibido con los brazos abiertos por gran parte del público.

“La muñeca, la Bratz, la top model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tire’ a mi cel. Aló, yo soy Villana, mucho gusto, je m’appelle. La Jennifer, la Anniston, aquella la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmilla la de Styria, soy inmune a tus plegaria’. Yo soy la principal y tú la secundaria”, se escucha en parte de la composición.

QUIÉN ES VILLANO ANTILLANO

Con este lanzamiento, durante el considerado mes del orgullo LGBT+, mucha gente ha tenido la oportunidad de conocer a Villano Antillano, la primera artista no binaria transfemenina que participa en las mundialmente conocidas sesiones de Bizarrap.

La artista nació en Bayamón, Puerto Rico, y lleva trabajando en la industria musical durante los últimos años. Se identifica con los pronombres ella/elle y aborda, en sus composiciones, temas como los derechos LGBT+, la liberación y la reivindicación, considerando a la lucha y la protesta como parte de su sello personal.

La mayoría de sus canciones las ha firmado con su nombre de nacimiento. Sin embargo, en su trabajo al lado del argentino, se presenta como Villana Santiago Pacheco.

Ella es la primera artista no binaria transfemenina que participa en las mundialmente conocidas sesiones de Bizarrap (Foto: Villano Antillano)

DATOS PERSONALES DE VILLANO ANTILLANO

Fecha de nacimiento: 27 de marzo de 1995

27 de marzo de 1995 Edad: 27 años

27 años Pronombres: Ella/elle

Ella/elle Lugar de nacimiento: Bayamón, Puerto Rico

Bayamón, Puerto Rico Profesión: Artista musical

Artista musical Redes sociales: Instagram (@villanoantillano) y Facebook (Villano Antillano)

SUS INICIOS EN LA MÚSICA

Durante una entrevista con Repetón, en el año 2021, la artista reveló que su acercamiento a la música se dio desde pequeña, pues su familia escuchaba a una gran variedad de artistas. Así, resaltó que cantantes como Rubén Blades o Gustavo Cerati se convirtieron en sus primeros referentes: “Crecer en una casa latina caribeña es bien particular porque la música siempre está. Todo es música y eso se queda”.

Hace más de tres años, la rapera inició su carrera musical, al publicar una serie de videos en su cuenta oficial de YouTube. Allí, demuestra que su arte tiene como base al rap y al trap, así como influencias de reggaetón y electrónica.

De acuerdo con la joven, ella no considera haber escogido al rap, sino que el rap la escogió a ella. De esta manera, explicó su admiración por grandes representantes femeninas de la música urbana: “No me sentía representada con lo que decían los hombres, pero cuando escuchaba a Ivy Queen o a La Sista, como que me llegaba”, señaló a Rapetón.

La artista reveló que su acercamiento a la música se dio desde pequeña (Foto: Villano Antillano / Instagram)

LAS CANCIONES DE VILLANO ANTILLANO

Villano Antillano ha colaborado con diversas artistas latinoamericana de gran proyección internacional, como Paopao, Aria Vega, Ana Macho y La Gabi. En ese sentido, siempre se ha mostrado muy afín al sentido de compañerismo con muchas de sus colegas.

“Nosotras venimos como en una ola. Si no soy yo es la que viene, si no soy yo la que sube, va a ser otra. Es un fuego que no se apaga, esa lucha y ese deseo de cambiar las cosas, aunque me cueste la vida, es algo que se lleva muy adentro”, explicó.

El primer EP que lanzó se titula “Tiranía”, en el que presenta cinco canciones en las que habla sobre diversos prejuicios, estereotipos, su lucha por los derechos LGBT+ y traumáticas experiencias que ha vivido como persona no binaria transfemenina.

Asimismo, ha publicado “Muñeca”, una canción al lado de Ana Macho, en donde reivindica el empoderamiento femenino y critica la visión que tiene gran parte de la sociedad sobre las mujeres trans en situación de prostitución.

Finalmente, uno de su últimos trabajos es “Vocales”, canción lanzada en marzo de 2022. En esta composición, Villano Antillano trata temas como la libertad sexual, el deseo y sus fantasías. Hasta el momento, el clip oficial de la interpretación supera las 100 mil reporducciones.

VILLANO ANTILLANO Y LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBT+

Como ya se mencionó, los tópicos que aborda la artista en sus canciones se fundamentan en la lucha contra la violencia y abandono que ha sufrido la comunidad LGBT+ durante décadas. A través de sus composiciones, la puertorriqueña tiene como temas a la liberación sexual y el empoderamiento. Asimismo, se reapropia de discursos transfóbicos, afirmando que piensa “en lucha, en comunidad, en mis amigas”.

Respecto a su identidad de género, Villano Antillano ha manifestado que nunca se ha considerado gay, pues, para ella, es algo “muy blanco y norteamericano”. Esto, al considerar la limitaciones económicas de Puerto Rico y otros países de Latinoamerica.

