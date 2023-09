Sin lugar a duda, William Levy se ha convertido en uno de los actores más cotizados, no sólo por sus magníficas interpretaciones, también por robar millones de suspiros en todo el mundo; y no es para menos, ya que es considerado uno de los galanes de telenovelas y series que más pasiones ha despertado.

Debido a que conocemos bastante de él, como las mujeres con las que ha sido relacionado, a parte de su expareja y madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez, te contamos algunos datos que quizá no sabías, y si en caso ya los conocías, pues te los recordamos, ya que no hay casi nada en él que no se sepa.

Levy mantuvo una relación de dos décadas con Elizabeth Gutiérrez (Foto: ViX+)

1. DATOS PERSONALES DE WILLIAM LEVY

Nombre completo: William Levy

William Levy Lugar de nacimiento: Cojímar, La Habana, Cuba

Cojímar, La Habana, Cuba Nacionalidad: Cubano

Cubano Cumpleaños: 29 de agosto

29 de agosto Año de nacimiento: 1980

1980 Edad: 43 años

43 años Instagram: @willevy

2. ¿QUIÉN ES WILLIAM LEVY?

William Levy es un reconocido actor y productor cubano, que también tiene nacionalidad estadounidense que está vigente en el mundo del entretenimiento desde 2003. También es modelo y actor de voz.

El cubano tiene miles de seguidores en diferentes países del mundo (Foto: William Levy / Instagram)

3. LEVY ES EL APELLIDO DE SU MADRE

Debido a que su padre lo abandonó, William creció solamente con su madre Bárbara, de quien lleva su apellido paterno, que es de origen judío. Su abuelo materno era un judío asquenazí, el cual tuvo que separarse de su propia familia cuando se casó con una cubana no judía; por tanto, el histrión creció en un ambiente familiar no religioso.

4. UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MUY DURA: SIN COMIDA

William Levy dio a conocer que su infancia y adolescencia fueron muy duras en Cuba, país que abandonó a los 15 años, junto a su familia, gracias a su padrastro. “Mi padre era un preso político y Estados Unidos nos dio asilo. Tuvimos la suerte de salir y emprender una vida llena de oportunidades. [Pues] en Cuba vives con muchas carencias, pero lo más duro es que te quiten la libertad: vivir en un lugar donde puedes esforzarte y dar lo mejor de ti, pero no tener futuro (…). Pasé quince años haciendo dieta obligada por el Gobierno, fue el momento más duro de mi vida porque tenía nueve años, pasaba mucha hambre y nos daban un pan al día por persona”, señaló en entrevista al El Hormiguero de Antena 3.

Pese a su dura infancia y adolescencia, él supo salir adelante (Foto: William Levy / Instagram)

5. ESTUVO EN LA UNIVERSIDAD, PERO LA ABANDONÓ

Debido a su buen desempeño como jugador de béisbol en la secundaria, William ganó una beca para estudiar en la Universidad Santo Tomás, de Florido, donde siguió la carrera de Administración de Empresas, pero solo se mantuvo en la facultad dos años, ya que sintió atracción por el modelaje y la actuación.

6. ¿A QUÉ SE DEDICABA WILLIAM LEVY ANTES DE CONVERTIRSE EN ACTOR?

Antes de alcanzar el reconocimiento en la pantalla chica, Levy tuvo que luchar para alcanzar sus sueños, pero más por ayudar a su familia que había salido de Cuba. En conversación con el programa “El gordo y la flaca” reveló que mientras estudiaba en la universidad, también hacía trabajos de albañilería.

Pese a que llegó a Estados Unidos de Cuba, tuvo que trabajar en varios oficios (Foto: William Levy / Instagram)

7. PARTICIPÓ EN REALITIES

William Levy participó en dos realities de Telemundo: “Isla de la tentación” y “Protagonistas de novela”, ambas de 2002. En este último conoció a Elizabeth Gutiérrez, quien se convertiría años después en madre de sus hijos. Cabe señalar que no ganó en ninguno.

8. PROTAGONIZÓ VIDEOCLIPS

El actor ha protagonizado dos oportunidades videoclips de diferentes artistas. En 2005, salió en “Cuando a mi lado estás”, de Ricardo Montaner, y en 2011 en un tema de Jennifer Lopez titulado “I’m into you”.

9. ¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DEL ACTOR?

William tiene dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra, ambos son fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez, con quien inició un romance en 2002.

Kailey Levy junto a su padre William Levy (Foto: Kailey Levy / Instagram)

10. LA VEZ QUE WILLIAM LEVY ADOPTÓ A 36 NIÑOS

El actor, consciente de las carencias que vivió cuando estuvo en Cuba, decidió hacerse cargo de 36 niños de distintos estados de México como Yucatán, Veracruz y Edomex. Precisó que se hizo cargo de la educación y alimentación de los menores a través de la fundación mexicana “Un kilo de ayuda”.

11. SE HIZO TRASPLANTE DE CABELLO

Hace varios años, William Levy sufrió alopecia androgénica, por lo que decidió hacerse un trasplante de cabello en la zona de la coronilla y las entradas. Tras el injerto que se realizó, el resultado fue sorprendente.

Cuando Levy se rapó el cabello por su alopecia (Foto: William Levy / Instagram)

12. SUBASTÓ UN BESO

Durante su estancia en España, el cubano subastó un beso en la boca, por el que pagaron 10 mil euros. Esta actividad se realizó como parte de la gala benéfica de Starlite 2022, en el que se recaudó fondos para apoyar a diversas personas.

13. TIENE SU RESTAURANTE EN MIAMI

En 2019, el actor emprendió un negocio en Miami, donde abrió su restaurante llamado “Level 29″, en el que hace una fusión de comida peruana con japonesa.

Un plato de lomo saltado peruano en el restaurante de William Levy (Foto: Level 29 / Instagram)

14. LA VEZ QUE UNA ACOSADORA IRRUMPIÓ EN LAS GRABACIONES DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”

Debido a que William Levy despierta todo tipo de pasiones y tiene gran cantidad de seguidores en todo el mundo, es común ver que alguna de sus fanáticas trate de sacarse una foto con él, pero ¿qué pasa si esta persona se obsesiona tanto que lo sigue por diversos países? Esto sucedió cuando el cubano se encontraba grabando “Café con aroma de mujer” y de pronto una acosadora, que había seguido su rastro por varias naciones, armó tremendo escándalo. Ella aseguraba que había sido pareja del actor cuando eran pequeños y que él le debía su carrera. Se tuvo que solicitar la ayuda de la policía para retirarla.