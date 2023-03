Ginés Corregüela vuelve a ser el centro de conversación luego de que una mujer llamada Yaiza Martín, declarara públicamente que era la pareja del concursante de “Supervivientes 2023″. Esto pese a que él estaría casado con Isabel Hurtado.

El rey de los bocadillos XXL ya había confesado haberle sido infiel a su mujer, después de 30 años de matrimonio, motivo por el cual decidieron separarse. Sin embargo, según la afectada, esto todavía no se ha concretado en un divorcio.

“Ella sabe que la quiero, la he cagado, pero ya está, ella sabe que la quiero con locura. Sé que está muy dolida y la respeto, quiero llevarme bien con ella porque tenemos la boda de mi hija en septiembre y quiero que nos hablemos. Si esto ya se ha roto por mi culpa lo asumo, pero que me perdone que yo la quiero”, dijo Corregüela, lo que da a entender que desea solucionar las diferencias con Isabel Hurtado.

No obstante, la más reciente aparición de Yaiza Martín en el plató de “Tierra de nadie’” pone en duda la veracidad de su arrepentimiento.

¿QUIÉN ES YAIZA MARTÍN?

Poco se conoce sobre Yaiza Martín, pero por lo que hemos podido observar de sus redes sociales como Instagram, parece que la española ha sido mil oficios. En algunas de sus publicaciones más antiguas, aparece como azafata, mientras que en otras asegura haber trabajado de contable, camionera, militar.

No obstante, lo que parece más seguro es su carrera como entrenadora de fútbol, pues ha sido invitada a varios programa de televisión como Popular TV Melilla.

Yaiza Martín posando en el auto (Foto: Yaiza Martín / Instagram)

LA TRAYECTORIA DE YAIZA MARTÍN EN EL FÚTBOL

Además de ser entrenadora actualmente, la propia Yaiza Martín contó que de joven jugaba este deporte. Durante su aparición en el programa “Gente Maravillosa”, aseguró que el fútbol le apasionaba, pero a los 16 años, sufrió un accidente de tránsito que la habría dejado sin poder caminar durante cinco años.

Por lo que cuenta, al recuperarse, esto es lo que la hizo querer esforzarse e ingresar al Ejército.

¿REALMENTE ES LA NOVIA DE GINÉS CORREGÜELA?

Hasta el momento, la verdad sobre la situación amorosa de Ginés Corregüela está en medio de dimes y diretes. En “Tierra de nadie”, Yaiza Martín asistió en apoyo del andaluz sin reparo, pues asegura que no tiene nada de qué avergonzarse. De acuerdo a su testimonio, ellos iniciaron una relación cuando ya se estaba separado de su esposa,

“Comencé con él cuando ya estaba en proceso de separación. No iniciamos nada hasta que no hubo una sentencia. Los papeles están ahí”, aseguraba la presunta novia. “Están divorciados. Yo no hubiese comenzado una relación ni con él ni con nadie en el banquillo”.

No obstante, Isabel Hurtado llamó rápidamente para desmentir que el proceso se haya completado y recalcó que no había firmado el divorcio. Lo que sí es cierto es que la pareja ha pasado por dificultades que ocasionaron su separación indeterminada.