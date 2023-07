“Los 50″ es el nuevo reality show que estrenará Telemundo y que desde ahora viene generando gran expectativa a nivel mundial. El programa concurso no solamente será llamativo por las pruebas que deberán atravesar los participantes, sino también por las celebridades que aparecerán en pantalla. Muchos de ellos son conocidos como el caso de la destacada actriz Yulianna Peniche. ¿La recuerdas?

A mediados de los años 90 la telenovela “María, la del barrio” conquistó al mundo. Protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, el melodrama también contó con un destacado elenco de artistas cuya fama creció considerablemente y cuyos personajes son recordados por el público hasta la fecha.

Uno de ellos es Alicia Montalbán, personaje interpretado por Yulianna Peniche, la hijastra de Soraya Montenegro (Itatí Cantoral). En la ficción, ella se ganó el apelativo de “La maldita lisiada”, gracias a su madrastra.

Después de su experiencia en dicha telenovela, la actriz mexicana siguió participando en distintas producciones que la llevaron al estrellato. A continuación, conoce más sobre ella.

Yulianna Peniche es una destacada actriz mexicana (Foto: Yulianna Peniche/Instagram)

1. ¿QUIÉN ES YULIANNA PENICHE?

Yuliana Peniche nació el 29 de agosto de 1981, en la Ciudad de México.

Su pasión por el arte la llevó a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). También destacó en el canto y baile.

Su debut en la televisión fue a corta edad, pues a los 9 años ya formaba parte de la telenovela “Madres egoístas”. En 1995 participó en “María, la del barrio” donde su fama despegó considerablemente.

Tras ello, participó en varias telenovelas, además debutó como conductora de programas y como concursante en algunos reality show.

2. FICHA PERSONAL DE YULIANNA PENICHE

Nombre: Yulianna Peniche.

Yulianna Peniche. Fecha de nacimiento: 29 de agosto.

29 de agosto. Lugar de nacimiento: Ciudad de México.

Ciudad de México. Año de nacimiento: 1981.

1981. Edad: 41 años.

41 años. Nacionalidad: mexicana.

mexicana. Profesión: actriz y conductora.

Yulianna Peniche actualmente tiene 41 años (Foto: Yulianna Peniche/Instagram)

3. LA “MALDITA LISIADA” EN “MARÍA, LA DEL BARRIO”

Uno de los personajes más recordados de Yulianna Peniche es cuando interpretó a Alicia Montalbán o como se hizo conocida mundialmente “La maldita lisiada”.

Durante un escena en la que se encontraba Alicia con Fernandito de la Vega, Soraya Montenegro los encontró conversando y a punto de darse un beso. En ese momento su madrastra le puso ese apelativo y la agredió.

Yuliana Peniche interpretando a Alicia Montalván (Foto: Yulianna Peniche/Instagram)

4. LA ESCENA MUY DIFÍCIL QUE LE TOCÓ GRABAR

En una de las transmisiones en vivo que hizo la actriz, donde conversaba con sus seguidores, comentó acerca de esa escena que se volvió muy famosa a nivel mundial en “María, la del barrio”.

“Fue una secuencia muy difícil, muy larga y nos tardamos mucho en grabar”, señaló.

5. LOS GOLPES QUE RECIBÍA DE SORAYA MONTENEGRO (ITATI CANTORAL)

En la misma transmisión en vivo uno de los fans de la actriz le consultó si realmente Soraya Montenegro, personaje que interpretó Itati Cantoral, le pegaba como parte de las grabaciones. La respuesta sorprendió a muchos.

“Me pegaba feo, se veía bien real. Si me tenía que pegar, ni modo que no”, contó la actriz.

6. TELENOVELAS DE YULIANNA PENICHE

“Madres egoístas” (1991)

“Maria la del barrio” (1995)

“Alondra” (1995)

“Mujer, casos de la vida real” (1997)

“DKDA: sueños de juventud” (1999)

“Salomé” (2001)

“Niña amada mía” (2003)

“Velo de novia” (2003)

“Bajo el mismo techo” (2005)

“Destilando amor” (2007)

“Mar de amor” (2009)

“La fuerza del destino” (2008)

“La rosa de Guadalupe” (2008)

“Corazón indomable” (2013)

“Como dice el dicho” (2013)

“Un camino hacia el destino” (2016)

“Te doy la vida” (2020)

7. YULIANNA PENICHE CONDUCTORA DE PROGRAMAS

“Vida TV” (2002)

“Otro rollo” (2006)

“Se vale” (2007)

8. SE CASÓ CON “PAREJITA” LÓPEZ

José Luis López Monroy es un exfutbolista mexicano al que se le conocía como el apodo de “Parejita”.

Fue en el 2019 cuando se conoció que Yuliana Peniche mantenía una relación sentimental con el futbolista. Antes de ello fueron fotografiados en la alfombra roja de “En las buenas y en las malas”.

La pareja se casó en Cancún y el momento de la pedida de mano fue publicado por el exdeportista en su Instagram.

Yulianna Peniche y su esposo Parejita López (Foto: Yulianna Peniche/Instagram)

9. YULIANNA PENICHE EN “LOS 50″

Yulianna Peniche volverá a las pantallas para alegría de sus millones de fans. Pero en esta ocasión será en el reality show de Telemundo “Los 50″. La artista mexicana se prepara para concursar en el programa que será el favorito de todos.

Yulianna Peniche estará en "Los 50" (Foto: Yulianna Peniche/Instagram)

10. FOTOS DE INSTAGRAM DE YULIANA PENICHE

Yulianna Peniche (Foto: Yulianna Peniche/Instagram)

