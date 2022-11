“El secreto de la familia Greco” es una serie de Netflix que se ha convertido en una de las favoritas del público. Allí se relata la historia de un clan familiar, liderado en la vida real por Arquímedes Puccio, dedicado al secuestro, extorsión y asesinato de sus rehenes durante los años 80 en Argentina. Una de sus víctimas fue Ricardo Manoukian, quien en la ficción es representado como Gael Espinoza.

Arquímedes Puccio causó mucho temor durante los años 80 y después se le acusó de ser el cabecilla de una organización dedicada al secuestro y posterior asesinato de algunas personas.

Esta temible historia fue llevaba a las pantallas y fue así como Netflix estrenó “El secreto de la familia Greco”, producción inspirada en la familia Puccio, cuyo integrantes tuvieron que responder ante los tribunales por los actos cometidos.

En la serie de Netflix aparece un hombre llamado Gael Espinoza, quien en la vida real fue Ricardo Manoukian, considerada la primera víctima del clan familiar de los Puccio.

Entre 1982 y 1985, los kirchneristas Puccio secuestraron y mataron a los empresarios Ricardo Manoukian, Eduardo Aulet y Emilio Naum. pic.twitter.com/dcyiUyPuPH — PeeiGuille (@peeiguille) September 25, 2017

¿QUIÉN FUE RICARDO MANOUKIAN?

Según El Bonaerense, en julio de 1982, la familia Puccio inicia sus acciones delictivas y una de sus primeras víctimas fue Ricardo Manoukian.

Ricardo Manoukian nació en 1958. En 1982, tenía 24 años y vio interrumpidos sus planes y sueños a futuro luego de ser secuestrado por el clan Puccio. El joven fue hijo del dueño de los supermercados Tanti ubicados en la zona norte.

Asimismo, Ricardo era amigo de Alejandro Puccio y ambos practicaban windsurf. El hijo mayor de Arquímedes había estado en la vivienda de Manoukian en anteriores ocasiones.

EL SECUESTRO DE RICARDO MANOUKIAN

De acuerdo a El Bonaerense, el 22 de julio de 1982, Ricardo acordó con sus padres que almorzarían juntos, pero esto no llegó a concretarse debido a que el joven fue secuestrado luego que Alejandro Puccio hiciera que se detuviera a mitad de camino.

El hijo de los Puccio le solicitó a Ricardo, según agrega el citado medio, que lo lleve a un bar cercano, pero se dio con la sorpresa que lo esperaban Arquímedes, Franco y Fernández Laborda, dándose cuenta que cayó en una trampa.

En ese momento, los hombres obligaron a Ricardo a bajarse de su auto para luego cubrirle la cabeza y llevarlo a casa de los Puccio.

Tras el secuestro, Puccio y sus cómplices llamaron a la familia de Ricardo para darle precisiones de lo que tenían que hacer. Según el portal argentino, los plagiarios le indicaron al joven escribir una carta donde señalaba que sus captores lo trataban bien.

Sus dos primeras víctimas quienes merecen todo nuestro respeto, recuerdo y consideración: Ricardo Manoukian y Eduardo Aulet. pic.twitter.com/9d7vnDUhm6 — Susana Garcia Roversi (@sgroversi) September 17, 2018

¿CÓMO MURIÓ RICARDO MANOUKIAN?

Para liberar a Ricardo los secuestradores solicitaban 500 mil dólares. A pesar que recibieron el dinero, el clan le dijo a la familia del joven que en 24 horas sería liberado, pero eso no fue así.

Precisamente, Fernández Laborda, integrante de la organización, reveló años después ante un juez como fue la muerte de Ricardo, según Infobae.

“Fuimos para el lado del río Paraná. Desviamos por un camino de tierra, pasamos dos puentes y paramos. Allí Puccio me dio el revólver calibre 38. Me dijo: ‘Tomá, tenés que limpiarlo. Pensá en tu familia’. Ellos tres se bajaron del auto. Me quedé en el coche con Manoukian. Disparé tres veces sin apuntar, al bulto. Puccio me palmeaba la espalda y me decía: ‘Cumpliste con tu deber’”, dijo.

La familia de Ricardo decidió ir a la comandancia policial y poner la denuncia. Esto ocurrió el 2 de agosto de 1982, pero un día después se conocería la triste noticia de la muerte del joven.

¿DE QUÉ TRATA “EL SECRETO DE LA FAMILIA GRECO” EN NETFLIX?

La producción está basada en hechos reales y se centra en los Greco, una familia que bajo la fachada de una familia tradicional esconde un clan de delincuentes, encabezados por Aquiles (Colunga), un oficial retirado que es disciplinado y autoritario, dispuesto a lo que sea para mantener el estatus de su familia.

Junto a este se encuentra Marta (Lisa Owen), una mujer ambiciosa que apoya a su esposa para armar una banda que secuestra, tortura y asesina a sus víctimas si no consiguen el rescate en efectivo.