El reality “La casa de los famosos México” fue uno de los show más exitosos de TelevisaUnivision, gracias al carisma de sus participantes y a los imperdibles hechos que acontecían durante su convivencia diaria. Así, si bien Wendy Guevara se ganó el cariño de la mayoría del público, una de las personas que también llamó la atención de la audiencia fue La Jefa, la mujer que se encargó de ser el nexo entre los concursantes y la producción.

Aunque ella nunca reveló su rostro en el programa, su inconfundible voz nos acompañó de manera diaria, por lo que quizá te gustaría conocer más sobre su trabajo en el rubro audiovisual.

A continuación, te presentamos los principales datos de su biografía y carrera. ¡Probablemente ni te imaginas en todas las producciones en las que ha participado!

1. ¿QUIÉN FUE LA JEFA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

El verdadero nombre de La Jefa es Jessica Ortiz y es reconocida en México por su trayectoria como locutora y actriz de doblaje. Ella también es famosa por ser la voz recurrente de Drew Barrymore, Jessica Alba, Michelle Monaghan y Anna Paquin en varias películas dobladas al español latino.

2. DATOS PERSONALES DE JESSICA ORTIZ

Fecha de nacimiento: 11 de enero

Lugar de nacimiento: México D.F.

Ocupación: Actriz / Locutora

Nacionalidad: Mexicana

Signo zodiacal: Capricornio

Inició en el doblaje: en 1996

Instagram: @jessikortiz

Actriz: @Jessikortiz

La actriz de doblaje en una de las instantáneas que compartió en sus redes sociales (Foto: Jessica Ortiz / Instagram)

3. ¿CÓMO INICIÓ JESSICA ORTIZ SU CARRERA EN EL DOBLAJE?

De acuerdo con el portal Doblaje Fandom, Ortiz inició su carrera como actriz de doblaje en 1996, cuando instalaron un estudio de doblaje en la agencia de locución en la que laboraba. Allí, le pidió a Gabriel Cobayassi que la instruya sobre todo lo que debía saber acerca de esta profesión.

4. LA IMPORTANCIA DEL DOBLAJE EN SU VIDA

Durante una entrevista concedida al podcast ADR Networks en el 2020, Jessica defendió la importancia de su carrera: “El doblaje no es cualquier cosa. Uno piensa nada más que es la voz y ya. Necesitas tener un ritmo, es como aprender a manejar, necesitas ir practicando”, señaló.

5. TRABAJÓ EN “VENGA LA ALEGRÍA”, “BARBIE” Y MÁS

Entre sus papeles destacados, se encuentra su labor como la voz de las secciones “La enciclopedia del crimen”, “Desconectados” y “El juego de las sillas” del espectáculo “Venga la Alegría” de TV Azteca.

Asimismo, fue la voz de la Barbie Rarita (Kate McKinnon) en el doblaje de la película “Barbie” de Greta Gerwig.

Además, es la locutora de Disney Junior Latinoamérica y cumplió el papel de La Jefa en “La Casa de los Famosos” de Telemundo y en su versión mexicana.

Finalmente, se sabe que interpretó a Maud Pie en “My Little Pony: La magia de la amistad”, fue la voz de Gal Gadot en “Mujer maravilla” y de Zooey Deschanel en “New Girl”.

Sobre este último personaje, le dijo a ADR Networks: “Ella es muy parecida a mí y el personaje es muy chistoso y además es una chica que habla muy rápido, entonces también me retaba y me gustan mucho como los personajes que me retan”.





6. OTROS PERSONAJES DE JESSICA ORTIZ EN EL DOBLAJE

Neytiri en “Avatar”

Asajj Ventress en los proyectos animados de “Star Wars”.

Mujer Invisible en “Los Cuatro Fantásticos”

Rogue en “X-Men”

Tauriel en “El Hobbit”

Carrie Mathison en “Homeland”

Julia Meade en “Misión: Imposible”

Dylan Saunders en “Los ángeles de Charlie”

Katarina “Kat” Stratford (Julia Stiles) en “10 cosas que odio de ti”

Monica Rambeau/Geraldine en “WandaVision”

7. FOTOS DE JESSICA ORTIZ

La actriz de doblaje en uno de sus días de descanso (Foto: Jessica Ortiz / Instagram)

La locutora junto a su mascota (Foto: Jessica Ortiz / Instagram)

El fotocheck de "La casa de los famosos" (Foto: Jessica Ortiz / Instagram)

