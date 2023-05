Shalie Lipp se había convertido en toda una promesa en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA); lamentablemente, su vida se apagó producto de un accidente de tránsito, dejando un gran vacío no solo en su familia y sus amigos, también en las personas que la conocieron y entrenaron con ella, y hoy lloran la partida de esta joven de solamente 21 años.

Ni bien se supo sobre su deceso, diversos medios deportivos lamentaron la trágica noticia. Cabe señalar que la muchacha iba a pelear contra Natalie Gage en el Ignite No Mercy 11 en el Kent Freeman Arena de Detroit Lakes por el título peso mosca, el 20 de mayo de 2023. Si aún tienes pocos datos sobre ella o no sabes quién es exactamente; a continuación, te lo contamos.

El estricto entrenamiento de Shalie Lipp (Foto: @caliber_media / Instagram)

NO USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD LE COSTÓ SU VIDA

El domingo 7 de mayo de 2023, Shalie Lipp se trasladaba a bordo de un Chevrolet Malibu 2015 junto a su entrenador de la academia Josep Vital Troitter, quien iba al volante, cuando de pronto chocaron con un Jeep Cherokee 2017 en la interestatal 94 de Minnesota, Estados Unidos. Pese a que la colisión muy fuerte, casi todos salieron ilesos, salvo la deportista que no usaban el cinturón de seguridad, por lo que deceso fue al instante.

Al conocer la tragedia, su entrenador personal de MMA, Eric Sweeney, usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje y darle las gracias por todo lo que vivieron juntos: risas, lágrimas y muchas más emociones.

“Mi corazón está absolutamente roto. Fuiste un ser humano tan maravilloso, lleno de promesas y empuje. Una de las pocas personas que he conocido que realmente buscaba la grandeza, y nunca te olvidaré. Hoy está más allá de mi capacidad mental pensar que no te veré esta semana o nunca más. Solo estábamos descifrando el código. Ser tu amigo me cambiará para siempre”, escribió.

Concentrada en su entrenamiento. "Plan de juego sólido, sin grietas en él", escribió el 20 de diciembre de 2022 (Foto: @sjbriss / Instagram)

¿QUIÉN FUE SHALIE LIPP, LA PROMESA DE MMA?

Tal como lo señalamos al inicio, Shalie Lipp fue una de las mayores promesas en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA). Iba a disputar, casi dos semanas después de su fallecimiento, el 20 de mayo, una pelea para obtener el título peso mosca, para la cual había viajado a Thailandia a prepararse.

Para lograr sus objetivos, la muchacha entrenaba todos los días en la Academia Fargo. Ella era hija del comentarista deportivo Rollie Lipp y Jennie Bucholz, miembro del Salón de la Fama de la Facultad de Ciencias del Estado de Dakota del Norte.

Como aficionada, Lipp había peleado cinco veces, de la cuales tres había vencido y dos fue derrotada.

Aquí junto a Joe Trottier, su entrenado de la academia (Foto: Shalie Lipp / Instagram)

DATOS PERSONALES DE SHLIE LIPP

Nombre completo: Shalie Lipp

Shalie Lipp Lugar de nacimiento: Colorado, Estados Unidos

Colorado, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 2001

10 de septiembre de 2001 Fecha de fallecimiento: 7 de mayo de 2023