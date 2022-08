¿Qué le pasó al padre de Carlos Rivera? El sábado 27 de agosto se reportó la muerte de José Gonzalo Gilberto Rivera, lo que fue confirmado por el alcalde Salvador Santos de Huamantla. El “fan número 1″ de la estrella de “¿Quién es la Máscara?” murió en Tlaxcala, su querida tierra donde era uno de los vecinos ilustres por los triunfos de su famoso hijo.

“Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis sinceras condolencias a él, y por supuesto a su familia y amigos. Deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida”, informó la autoridad en redes sociales.

¿Qué dijo Carlos Rivera sobre la muerte de su padre? Hasta el momento, la celebridad no se ha pronunciado ni ante los medios de comunicación ni en sus redes sociales. Esta noticia probablemente lo ha tomado en medio de su gira por Europa. Sus últimas publicaciones han sido desde España, donde no solo ha cantado sino que también ha firmado discos para sus fans.

La repentina muerte de José Gonzalo Gilberto Rivera ha sido un evento acongojador para la localidad del padre de Carlos Rivera, así como para los fanáticos del artista, a quien le mandaron pésames y mensajes de aliento. La relación entre padre e hijo era una de las pocas historias que contó Carlos sobre su vida personal, la cual cuida con mucha reserva.

El cantante mexicano durante una presentación (Foto: Carlos Rivera / Instagram)

¿QUIÉN FUE JOSÉ GONZALO GILBERTO RIVERA, PADRE DE CARLOS RIVERA?

Son pocos temas familiares que Carlos Rivera ha compartido con su público y uno de estos es la relación que tuvo con su padre José Gonzalo Gilberto Rivera. Por sus declaraciones, se ha sabido que su progenitor se dedicó casi toda su vida a la crianza de toros de lidia y que, cuando él era niño, siempre estaba viajando.

José Gonzalo, además, no fue un padre tan presente en los primeros años del artista de “Recuérdame”. En una entrevista con “Ventaneando” en 2021, Carlos señaló que, tras la separación de sus padres, tuvo poco tiempo para compartir con su progenitor, pero que luego la situación cambió con el paso del tiempo.

“Él es un personaje muy importante en mi vida, porque aunque cuando yo era niño pues se separa de mi mamá y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado. Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiera hacer, él me apoya y me ayuda”, declaró en ese entonces la celebridad.

Carlos Rivera, además, en una celebración del Día del padre en junio de 2021, escribió que José Gonzalo era su “fan número 1″. “¡Mi papito! Mi mejor amigo. Mi fan número 1. Te amo”, se lee en la dedicatoria por la fecha especial. La última vez que se les vio juntos en público fue el 14 de agosto en Casa Huamantla, por la presentación de “Te soñé, Tlaxcala”.

Rivera, triste, en una fotografía para sus redes sociales (Foto: Carlos Rivera / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ JOSÉ GONZALO GILBERTO RIVERA?

José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de Carlos Rivera, habría fallecido de un infarto, de acuerdo a la información del diario local “El Sol de Tlaxcala”, que además señala que el conocido vecino fue auxiliado por personal médico. A pesar de los esfuerzos, se habría confirmado el deceso cerca de las 21 horas del sábado 27 de agosto, de acuerdo al citado medio de comunicación.

La última noticia sobre la salud de José Gonzalo fue que había dado positivo a COVID-19. Esto lo contó Carlos Rivera Ventaneando en 2021. Por fortuna, el progenitor de la estrella mexicana pudo superar al peligroso virus que hizo estragos a nivel mundial.

“El año pasado, yo no le he contado a nadie, a él le dio COVID y estuvo en el hospital 11 días y fue horrible porque es fuerte despedirte y no saber si vas a volver a verlo y abrazarlo. Y afortunadamente no se complicó demasiado y de hecho pude estar hablando con él cuando estaba en el hospital y lo traje para acá (a la Ciudad de México), y ya está vacunado es una tranquilidad enorme”, manifestó en ese entonces.

Hasta ahora, la familia Rivera no se ha pronunciado sobre las causas de la muerte de José Gonzalo Gilberto Rivera. De igual manera, se ha mantenido en reserva cómo será su despedida.