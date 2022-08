Con tan solo 27 años, Yoo Joo Eun ya era una de las referentes de la actuación en Corea del Sur, participando en populares producciones como “Big Forest” y “Joseon Survival Period”, donde destacó por su carisma y energía frente a cámaras.

Sin embargo, la historia de la artista se terminaría de manera trágica al ser hallada sin vida en su casa en Seúl en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades de la capital coreana, aunque todo apuntaría a un suicidio.

La partida de Yoo Joo Eun ha conmocionado a los seguidores de la cultura asiática, quienes dedicaron sentidas palabras de despedida para la actriz de doramas en su cuenta oficial de Instagram, la cual fue cerrada posteriormente.

Yoo Joo Eun falleció a los 27 años (Foto: kpopnofficial / Instagram)

¿CÓMO MURIÓ YOO JOO EUN?

De acuerdo con medios locales, el cadáver de la joven fue hallado por su hermano mayor, quien dio aviso a las autoridades, las cuales confirmaron el fallecimiento de la famosa.

“El 29 de agosto de 2022, Yoo Joo Eun dejó este mundo para ir a un lugar cómodo. Para aquellos que tienen tiempo, despídanse de Joo Eun en su camino”, fue el anuncio oficial de la familia, que ha evitado dar más declaraciones de la forma en que se dio el fallecimiento de la actriz.

Al lado del cuerpo de la joven se encontró una carta donde explica los motivos que la llevaron a tomar la drástica decisión.

“Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa -hermano mayor-. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo”, indicó en la misiva.

Del mismo modo, la celeb de 27 años admitió que llevaba planeando este desenlace durante algún tiempo atrás. “He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más”, añadió.

Como última voluntad, pidió a sus seguidores que la acompañen en su último destino. “No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral, y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal”, resaltó.

Yoo Joo Eun fue parte de “Big Forest” y “Joseon Survival Period” (Foto: another_kdrama_fan / Instagram)

¿QUIÉN ERA YOO JOO EUN?

Yoo Joo Eun fue una actriz surcoreana de 27 años que formó parte de algunas famosas producciones dramáticas, denominadas doramas.

Como artista, sus participaciones más importantes se dieron en el k-drama “Big Forest” de 2018, donde obtuvo un papel secundario, y posteriormente en el dorama “Joseon Survival Period”, estrenada al año siguiente.

Tras esto, la joven, que estudió actuación de la Universidad Nacional de Artes de Corea, no volvió a recibir nuevos papeles, lo cual, se especula, habría precipitado su decisión, pues menciona que la actuación fue su pasión.

“Tenía muchas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer esa cosa es una maldición”, confesó en su carta de despedida.