El actor Luis Roberto Guzmán quien es parte de la serie ¿Quién mató a Sara? se ha ganado el respeto y aprecio del público debido a su papel de Alonso en dicha producción, la cual ha sido transmitida desde sus inicios por la plataforma de Netflix. Pero esto no es un golpe de suerte que ha tenido el artista, pues, su participación en distintos trabajos respecto a series o telenovelas vienen desde muchos años atrás.

Debido a la gran aceptación del público, ¿Quién mató a Sara? rápidamente puedo colocarse dentro de las producciones más exitosas de los últimos tiempos. En ese sentido, Luis Roberto también consiguió sumar miles de seguidores y fanáticos que están atentos a cualquier actividad del actor. Aquí te contamos 10 cosas que no sabías del artista.

APUNTÓ A MENUDO

Desde muy joven el actor pensó que su camino era la actuación; sin embargo, en algún momento pasó por su cabeza la intención de ser una estrella de la música. En ese sentido, quiso formar parte del famoso grupo Menudo y participar junto a Ricky Martin. Si bien no logró su cometido, este gran interés por los artistas hicieron que se vuelva amigo de varios de ellos.

VIVIR EN LA CIUDAD

A comparación de vivir en un pueblo pequeño alejado de las personas, el actor tiene preferencia por estar rodeado de la población y vivir en una gran ciudad. En entrevista con World Today News, dijo que “soy una persona de la calle y me fascina el ruido de la calle y las grandes ciudades me fascinan”.

ACEPTA LOS DESAFÍOS

El actor Luis Roberto ha realizado su trabajo desde muchos años pero aún continúa aprendiendo para destacar en la actuación. No obstante, no le dice no a nada y mucho menos a asumir nuevos retos. Con esto queda demostrado que le encanta interpretar una variedad de personajes y nunca ha rehuido poner a prueba sus habilidades.

DIVERSIDAD DE ALIMENTOS

Como una forma de recibir los nutrientes indicados para tener una buena salud, el actor gusta de probar distintos alimentos y por ello lo consideran como una persona muy entusiasta respecto a ese tema. Es así que Luis Roberto no le dice no a ningún plato; sin embargo, la comida puertorriqueña siempre tendrá un lugar especial en su corazón.

HIJOS NO

Hasta la fecha el actor no ha presentado oficialmente a una pareja y tampoco se ha conocido que haya tenido algún tipo de relaciones públicas. Ante esa situación y durante una entrevista con Noticias del mundo, el artista aseguró que no desea tener hijos.

GRAN LECTOR

Como otra de las características del actor es que gusta mucho de aprender cosas nuevas, entre ellas, la lectura. Por ello, es que se ha convertido en un gran lector. A pesar que debido a sus distintas labores, a veces, no tiene mucho tiempo para realizar esta actividad busca breves momentos y relajarse con un buen libro.

AMA LAS FOTOGRAFÍAS

En sus ratos libres el actor es amante de salir de paseo y disfrutar buenos momentos en distintos lugares. Por ello, considera como una de sus principales características es tomar fotografías. Esta afición queda demostrada en sus redes sociales donde publica imágenes que captura, sobre todo, las relacionadas a la naturaleza.

PERFECCIONÓ SUS HABILIDADES

El actor ha trabajado durante muchos años perfeccionar sus habilidades y para ello estudió en la Universidad de Puerto Rico. La materia cursada fue teatro. Tras culminar sus estudios el actor no dejó de aprender y aún continúa mejorando sus habilidades tomando clases de actuación.

Otras series que puedes ver si te gustó la ficción mexicana “¿Quién mató a Sara?”. (Foto: Netflix)

GUSTA LA AVENTURA

Además de actor y ser aficionado por la fotografía, Luis también cuenta con un espíritu muy aventurero y le encanta probar cosas nuevas. Como parte de ello disfruta mucho de salir a dar largos paseos al aire libre y explorar la naturaleza.

PARTICIPÓ EN TEATRO

El actor que ha sido reconocido por participar en producciones para la pantalla chica y en el cine, también participó en teatro donde logró perfeccionar sus dotes artísticos. Luis ha realizado muchas obras de teatro a lo largo de los años, incluso luego de debutar en la televisión y el cine.

Escenas de la segunda temporada de "¿Quién mató a Sara?", serie original de Netflix. (Foto: Netflix)

¿QUIÉN MATÓ A SARA 2?

Al final de la temporada 2 de la serie ¿Quién mató a Sara? muchos seguidores se preguntaron si esta exitosa producción continuaría debido a que aún quedaron muchas preguntas sin responder lo que generó gran expectativa entre los fanáticos.

En entrevista con CQ, Luis Roberto Guzmán reveló algunos detalles de lo que podría continuar en la temporada 2.

“Por ahí me cuentan, me dicen, que supera a la primera parte. Eso es lo único que podría decir. Respecto a la historia, han quedado muchos cabos sueltos, entonces, ya pueden ver en Netflix qué va a suceder”, indicó.