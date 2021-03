“¿Quién mató a Sara?” es una serie mexicana creada por José Ignacio Valenzuela, es original de Netflix y fue estrenada el 24 de marzo del 2021. Desde su estreno logró un buen recibimiento en el público, así como buenas críticas e interés en el medio de la audiencia que gustan por ver series de misterio y suspenso.

La serie sigue a Alex Guzmán, quien tras cumplir 18 años de injusto encarcelamiento, recupera su libertad y de inmediato intenta descubrir quién asesinó realmente a su hermana y por qué la familia Lazcano lo culpó del crimen. En esta búsqueda, Alex sigue un camino mucho más peligroso del que imaginaba y en el que se encuentra con cosas inimaginables.

“¿Quién mató a Sara?” fue dirigida por David Ruiz y Bernardo de la Rosa, y producida por Alexis Fridman, Juan Uruchurtu y José Ignacio Valenzuela, el drama de suspenso es protagonizado por Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nones.

Uno de los enigmas que quedó en la audiencia fue el de quién fue el que asesinó a la hermana de Alex Guzmán, porque pese a que él fue incriminado y luego se dispuso a sacar a la luz a su verdadero asesino, aún hay detalles sobre su autor que no quedaron claro. Esto es todo lo que se sabe.

¿QUIÉN ASESINÓ A LA HERMANA DE ALEX GUZMÁN?

Alex Guzmán esta dispuesto a encontrar al responsable de la muerte de su hermana (Foto: Netflix)

El paracaídas que debía mantener con vida a Sara fue manipulado y ella cayó sin nada que la salvase de la muerte. Su muerte estuvo a la vista de su hermano, su novio Rodolfo Lazcano, su familia y algunos de sus círculos íntimos. Cualquiera de ellos podría haber sido responsable de lo que le sucedió.

Indagando sobre los motivos encontramos a Mariana, la matriarca Lazcano a quien Elroy le confesó que Sara estaba embarazada de su esposo. Que él había visto como su esposo César tenía relaciones con la novia de su hijo en el muelle. A esto el joven Rodolfo no se había enterado de la traición y más bien creía que iba a ser papá.

A modo de tener venganza Mariana pudo ordenarle a Elroy que dejara el paracaídas inutilizado y que él mismo se asegurara que fuera Sara quien hiciera uso de él. Siendo Mariana quien ya anteriormente era quien le había incitado a Sara a tener la aventura del paracaídas a modo de vivir la vida al máximo.

Mariana es quien tiene en sus manos motivos de sobra para querer que Sara no siguiera con vida. (Foto: Netflix)

César le pide a Mariana que llame al hospital para saber el estado de Sara pero ella finge hacerlo y decide asegurarse cumplir su cometido. Ordenó que se lanzara el cuchillo al lago, se limpiara el bote y todos los lugares en el que pudiese haber evidencia que incriminara a los Lazcano de la muerte de la hermana de Alex Guzmán.

Sin embargo después de analizar todo esto hay algo que no queda claro y es que nunca vimos a Elroy cumplir las órdenes de Mariana. Porque aunque si lo vimos con el arnés en la mano y el cuchillo, en general no se vio que materializara la orden dada de dañar el paracaídas. A parte que si se analizan sus expresiones, no es que se haya visto que de verdad quería hacerlo.

Pese a esto si lo vimos alentando a Sara a usar el paracaídas, lo que lleva a preguntarnos ¿Fue solo una estrategia para convencer a Mariana de que había cumplido con la orden que le dio y luego darse de baja con el fracaso del plan? En caso que esto sea lo que sucedió, alguien tuvo que ser responsable y ahí tenemos nuevamente el dilema ¿Quién fue?

Dando un vistazo a quien más podría estar implicado con la muerte de Sara, nos encontramos con Chema, el hermano de Rodolfo que si tenía un motivo para dejar en silencio a Sara. Chema es gay y aunque él no se lo había contado a nadie, Sara lo sabía porque lo encontró filmando a su hermano mientras estaba en la ducha.

¿Acaso Rodolfo tenía también motivos ocultos para matar a Sara? (Foto: Netflix)

Quizá él queriendo salvar su secreto fue el que utilizó el cuchillo que le dio Alex para dañar el paracaídas. Por otro lado tenemos a César que ha sido uno de los que se mostró sincero en la serie cuando le contó a su hija que él no había sido el que mató a Sara. Pero si tenía motivos suficientes para hacerlo.

Sara aparte de estar embarazada de César también sabía sobre la muerte de una joven que trabajaba en su casino así que ese puede ser un motivo suficiente para que él pudiera ser el responsable. Otro posible sospechoso es Sergio, la mano derecha de César que tenía preocupación hacia Sara porque no solo sabía lo de la joven Flor en el casino.

Sara también había dado con unas cintas que mostraban que no solo Flor era la que había sufrido tal cosa sino que también otras chicas habían pasado por lo mismo. ¿Será que él se encargo de silenciarla para evitar que saliera a la luz lo que acontecía en el casino a espalda de todos? y así salvarse de la responsabilidad que tanto él como César tienen.

Cráneo encontrado en el jardín Guzmán. (Foto: Netflix)

Un hecho peculiar que deja que pensar es el haber encontrado el cráneo enterrado en el jardín de Alex Guzmán, cráneo que demostraba que había sido golpeado por una bala en el centro de su frente. ¿De quien es el cráneo?, un flashback hizo sugerencia de que fue César el que le disparó a alguien, sin embargo algunos datos infieren a que pudo haberlo hecho Sara.

Si, de Sara se descubrió información bastante preocupante. Su hermano descubrió sus diarios en los que expresaba que no quería seguir con vida. Alex se ve obligado a conversar con un psiquiatra sobre el pasado de Sara y Elisa da a ver su opinión sobre ella y la describe como más peligrosa de lo que parecía ser.

Lo que si es seguro en toda esta intriga es que en la segunda temporada de “¿Quién mató a Sara?” que casi está confirmada, se van a despejar muchas dudas que quedaron puestas sobre la mesa en estos primeros capítulos. Otra cosa segura es que Alex no descansará hasta saber quien es el culpable de haberle arrebatado a su hermana de su vida.