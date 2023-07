Ricky Martin no deja de ser noticia, pero para felicidad de sus fans esta vez por su performance artística. El cantante que se divorció de su esposo y fue denunciado por acoso y violencia doméstica anteriormente, forma parte de la canción y videoclip que ha estrenado Residente. “Quiero ser baladista” es el tema en el que incluso el cantante de “Livin’ la vida loca” se anima a rapear. Conoce a continuación los detalles de este nuevo sencillo.

El 2023 ha sido un año bastante complejo a nivel personal para Ricky, y es que a las denuncias de hostigamiento sexual se sumó su separación de Jwan Yosef, con quien estuvo casado por seis años. A raíz de ello, el intérprete ha estado en boca de diversos medios de espectáculos y redes sociales.

Tras este suceso, el boricua ha intentado retomar con normalidad su vida y parte de eso es la vuelta a la música. Así, Martin se ha convertido en el protagonista del videoclip con el que el ex “Calle 13″ lanzó su más reciente producción musical.

René Pérez Joglar, nombre de pila de Residente, y Ricky Martin durante los Latin Grammy Awards 2019 (Foto: AFP)

RICKY MARTIN ES PROTAGONISTA DE “QUIERO SER BALADISTA”, LA NUEVA CANCIÓN DE RESIDENTE

El contenido audiovisual tiene una duración más larga del promedio, pues son más de nueve minutos y en él se desarrolla una historia con tres personajes.

Residente, interpretándose a él mismo, mientras que Ricky Martin y Afo Verde, presidente y director ejecutivo de Sony Music Latin-Iberia, haciendo de dos personajes que son sus antagonistas.

Todo el videoclip se desarrolla en blanco y negro (Foto: Residente / YouTube)

SIGNIFICADO DEL VIDEOCLIP Y CANCIÓN “QUIERO SER BALADISTA”, DE RICKY MARTIN Y RESIDENTE

El videoclip es una metáfora de cómo Residente sobrevive a las críticas e intenciones de quienes quieren hacerlo a un lado porque su género musical es el rap. Así, fiel a su estilo, se muestra irónicamente como un aspirante a cantante de baladas para que Afo Verde lo acepte, aunque al final ello no ocurre.

Tras esta escena es asesinado por un hombre con pasamontañas, quien resulta ser Ricky Martin, que luego se convierte en el propio Residente tras ponerse la gorra del rapero y empieza con una “tiradera”. Al finalizar el video, el propio Martin aparece ahora como el cantante de baladas del que se burlaba antes Residente.

LETRAS DE “QUIERO SER BALADISTA”, LA CANCIÓN DE RESIDENTE Y RICKY MARTIN

He gasta’o mucho dinero en pañales y tetero’

Porque en este género tengo más hijo’ que el lechero

Cuando se meten con el mero, mero saco el bombardero y acelero

Y su nivel rebaja sin que tomen Coca-Cola Zero

Hago un agujero y entro cuando quiero por debajo del portero

Este caballero pateando como delantero les parte él

Soy el lobo que revuelca el gallinero, ni con bala de plata muero

Siempre nuevo como primero de enero





Lo mío nunca caduca

Ya yo no tiro punchlines, yo disparo con bazuca

Mis barra’ botan más humo que un salón de hookah

Con media yuca les parto la nuca

Y como Farruko, se les vuela la peluca

Desde mi niñez tengo lucidez

No creo en el dos, no creo en el tre’

Creo en el uno y el cero, ¿ves? Por eso soy el diez





Yo los muerdo

No pueden conmigo estos cerdo’ ni peleando solo con el ojo izquierdo

Ni aunque Drake apueste a favor mío pierdo

Me comí todo’ los entremese’

En esta pecera ya no veo peces

Sin que me interese, como cuando hablo y me como las ese’

Me dicen: Cesar Millán a vece’

Porque cuando el Residente habla, estos perro’ obedecen

Soy imparable, ni aunque recen mil vece’ todos los mese’

Soy como Messi clavándose a los francese’

Porque desde Calle 13

El rap y yo vivimo’ junto’ como los siamese’





Mi letra es precisa cuando va deprisa

Soy como una brisa que los descuartiza

Con el filo de mi tiza, como las navaja’ de Suiza

Ni aunque me tiren encima las playa’ de Ibiza

Este volcán se paraliza, los hago ceniza’

Chito Vera dándole una paliza

Pero les juro que me cansa darles duro

Lo sé, soy un inmaduro, pa’ divertirme los torturo

Les desfiguro los días del sol pa’ que su futuro sea oscuro





Ya no quiero hacer más tiraera’

Quiero pasear mi perrito por la acera

Tener sexo grupal hasta que muera

Hacer manualidade’ pa’ vender en la primavera

Regar las plantas del jardín con la manguera

Abogar por la paz mundial en la tierra cada vez que haya guerra

Siempre por el centro, nunca a la extrema

Sin asumir postura’ de ningún tema

Porque no quiero problema’

Caerle bien a to’ el mundo como un pastel de crema

Quiero ser humanista, quiero dejar de acribillar artista’

Y que las cabeza’ ya no rueden por la pista

Quiero pronunciar las eses en todas las entrevistas

Desde hoy quiero ser baladista





Soy el amor que te ama amándote

Quiero querer quererte queriéndote

Y si yo estoy aquí y tú estás allá

Quiero que vengas aquí y salgas de allá

Te falta lo que tengo aquí, me falta lo que tienes allá

Y si no puedes llegar aquí, pues, cierra los ojos allá

Imagínate que estás aquí conmigo





Desde chiquito admito que cuando me agito y recito

Por el beat hasta el infinito ya no veo letra’ en mi manuscrito

Ahora solo veo numeritos

Soy calculador como asesino en serie cuando decapito

Cada cabeza de cada raperito la cuantifico

Estoy enfermo porque mientras más le doy, me excito

Hasta el planeta tierra me pide a los grito’

¡No! Mejor que caiga un meteorito

Dicen que estoy maldito porque sin varita mágica

Y sin sombrerito yo los convierto en pajarito’

Solo recito mis escrito’

Y vuelan pa’l carajo como los celulare’ que tira Benito

Viven meno’ que un mosquito

Sus película’ no duran porque yo se las edito

Me dicen Almodóvar, sin tener un guion escrito

Porque yo no vivo para el rap, el rap vive en la piel que habito





Perdonen que presuma

Pero saben que el Residente es peligroso con la pluma

Cinta negra con la tinta color puma

Como Snoop Dogg, se lo fuma

Ni pidiendo por la paz mundial lo salvo a Maluma

Estoy entre la bruma jangueando con Moctezuma

No me llegan, aunque sean contable’ no les da la suma

Estoy tirando tanta peste que ni con un baño de espuma esta pista se perfuma

Voy de cacería con mi artillería montada en las caballería’

De letras en coreografías con una maestría en poesía con ingeniería

Me ven las arpías pasar con mi palabrería





Soy el amor que te ama amándote

Quiero querer quererte queriéndote

Y si yo estoy aquí y tú estás allá

Quiero que vengas aquí y salgas de allá

Te falta lo que tengo aquí (aquí), me falta lo que tienes allá (allá)

Y si no puedes llegar aquí, pues, cierra los ojos allá

Imagínate que estás aquí conmigo