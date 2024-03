Si pensabas que ya lo habías visto todo respecto a los abusos que sufrieron hace tres décadas varios actores infantiles de exitosos programas de Nickelodeon, pues toma agua, ya que aún falta conocer más. Sí, así como leíste, la serie documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” nos tiene preparada un quinto episodio con reveladoras entrevistas, basadas en lo que ya hemos visto en los cuatro anteriores capítulos, el cual estamos seguros que ahondará en la pesadilla que vivieron los histriones a su corta edad. ¿Cuándo y a qué hora verla? ¿Por dónde sintonizarla? ¿Se transmitirá por streaming? Las respuestas a estas interrogantes, te las absolvemos a continuación.

Es preciso mencionar que además de Drake Bell, entre los actores y personas del medio artístico que aparecen en el documental de Investigation Discovery (ID) están: Rick Ellis, Alexa Nikolas, Kyle Sullivan, Giovonnie Samuels, Marc Summers, Katrina Johnson, entre otros más.

La exestrella infantil contó que el denunció cuando era adolescente a Brian Peck (Foto: Drake Bell / Instagram)

FECHA Y HORA DE ESTRENO DE “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV” EPISODIO 5

El episodio 5 de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” (en español: “Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”) nos traerá nuevos develamientos. Bajo el título “Rompiendo el silencio”, veremos a las víctimas de varios verdugos narrar aquellas vivencias que arruinaron su adolescencia y los persigue a lo largo de su vida. Entonces, ¿cuándo y a qué hora mirarla?

Fecha de estreno de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” Episodio 5: Domingo 7 de abril

Domingo 7 de abril Hora de estreno de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” Episodio 5: 8/7c

Tal como ha sucedido hasta ahora, la serie documental puede ser vista en Investigation Discovery - ID Network en Estados Unidos.

Él es Brian Peck, el director de diálogo que abusó de Drake Bell (Foto: Nickelodeon)

¿ALGUNA PLATAFORMA DE STREAMING LA TENDRÁ DISPONIBLE?

Si tienes una plataforma de streaming, te comentamos que “Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV” también estará disponible en Max Estados Unidos.

¿QUÉ VEREMOS EN EL EPISODIO 5 DE “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”?

De acuerdo con ID, el episodio 5 de “Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV” “profundizará en la cultura tóxica y peligrosa detrás de algunos de los programas de televisión infantiles más emblemáticos de finales de los 90 y principios de los 2000, incluidas las acusaciones de abuso, sexismo y racismo”.

Detallan que este capítulo se basará en “las revelaciones exploradas” desde que comenzó a transmitirse el documental.

Se sabe que la periodista Soledad O’Brien conversará con los participantes que aparecieron a lo largo de los capítulos: Drake Bell, los ex miembros del elenco de “All That” Giovonnie Samuels y Bryan Hearne, y la madre de Hearne, Tracey Brown. A ellos se sumarán nuevas personas como Shane Lyons, quien hablará “hacia dónde puede ir la industria a partir de ahora”.

Dan Schneider en la serie "Los primeros de la clase". Él también fue acusado de abuso por los actores (Foto: Nickelodeon)