El inicio del año 2024 fue el más fuerte para la cantante Pamela Franco no solo porque descubrió a nivel nacional la infidelidad de su pareja Christian Domínguez con Mary Moncada al interior de su auto, sino que luego tuvo que afrontar un escándalo mediático al conocerse su relación con el futbolista Christian Cueva por las revelaciones de su esposa Pamela López. Con el paso de los meses, la figura de ‘Pamela Franco y Orquesta’ concedió una entrevista donde fue tajante al responder sobre si aún ama al padre de su hija y expresar lo que siente por el reciente acercamiento de este con su expareja Karla Tarazona. Aquí te cuento todo lo que declaró.

Entre los detalles más resaltantes figuran que la intérprete dejó en claro que él ya no maneja su carrera musical, cada uno sigue su camino y sí llegaron a una conciliación por el bien de su pequeña María Cataleya.

¿Pamela Franco aún ama a Christian Domínguez?

En días en los que acaparó portadas porque más de uno interpretó que sus videos en TikTok estaban dedicados a su expareja, la también conductora de ‘Consume Perú’ aseguró que “no es para nadie” y que usa su red social para “divertirme” y “si quiero decirle algo a él se lo digo de frente y hasta el momento nunca me he sentado a hablar mal de él a pesar de todo”.

Fue ahí cuando Carla Cheves de Trome le preguntó si ya no lo ama y ella respondió: “¡Asu! Qué fuerte esa pregunta, no pienso en eso, solo sé que cada día me tengo que amar más y lo bueno es que las personas con sus acciones logran salirse del corazón y todo lo que pasó y pasa es muy fuerte. Yo me he mantenido y me mantendré al margen, quien nunca pensó en ti no merece que pienses en él”.

Además, evitó referirse al escándalo con Christian Cueva y Pamela López. “Ahí no opino, imagínate que ni de Domínguez hablo, lo otro menos. Sé que será mi ‘mochila’, pero quiero estar alejada de todo eso”.

Pamela Franco opina de acercamiento con Karla Tarazona

Luego que fuera presentado como parte del programa ‘Préndete’ de Panamericana Televisión junto a su expareja y madre de su hijo, Karla Tarazona, más de uno ha destacado la buena química que muestran en pantalla y la innegable confianza que proyectan, al punto que se les ha visto tomados de la mano y hasta él ha dicho que “quisiera volver al día en que nos conocimos”, ¿qué dijo Pamela Franco?

“Bueno, quizás le volvió a nacer el amor, ja, ja, ja... es lo que todos creen, solo te diré que cada quien se protege, ahora más que nunca sé quién es quién, solo diré eso”, sentenció.