Una familia se puede romper por diversos motivos. Uno de ellos, y que en muchos casos se repite, es la adicción al alcohol. Una enfermedad, que en este caso ha sido la causante de que el famoso comediante Radamés de Jesús terminara de dañar a los que más quiere: sus hijas y esposa, la famosa, Yered Licona, conocida en el mundo artístico como ‘La Wanders’. Aquí te vamos a contar cómo nació esta historia de amor, que en muchos pasajes ha sido opacada por el escándalo.

Radamés no es un desconocido en el mundo de los artistas mexicanos. Viene de una familia de actores, siendo el nieto de Carmen Montejo e hijo de la también intérprete, María Montejo. Ha participado en varias novelas y producciones de su país, siendo las más reconocidas, “Volver a empezar”, “El niño que vino del mar”, “La casa en la playa”, “El noveno mandamiento” y “Entre el amor y el odio”.

El actor conoció a la madre de sus hijas, ‘La Wanders’ en el programa de televisión “Guerra de Chistes”. Ella es nacida en Cuernavaca y también ha participado en varias realizaciones de su país. Entre sus últimos trabajos podemos encontrar su participación en “La rosa de Guadalupe”, en donde compartió roles con figuras como Israel Jaitovich, Cecilia Galliano, Omar Chaparro, Laura G, entre otros.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es el viudo de Jenni Rivera que estuvo en la cárcel y que fue deportado a México

Años más tarde, la también actriz cómica se ha atrevido a contar lo que vivió durante el tiempo que estuvo casada con Radamés, pero sobre todo cómo afectó en su vida de pareja el secuestro que padeció y el episodio de violencia con su entonces cónyugue.

CÓMO SE CONOCIERON ‘LA WANDERS’ Y RADAMÉS DE JESÚS

Yered Licona recuerda cómo fue que conoció a Radamés de Jesús, pasando por aquel momento en donde se presentó la oportunidad de integrar el programa de televisión “Guerra de Chistes”, el cual duró 13 años y lo que a la larga le sirvió para hacerse famosa.

“Yo trabajaba para Israel Jaitovich, fue así por tres años hasta que se presentó la oportunidad de hacer un nuevo proyecto, que era Guerra de Chistes, yo en ese momento fui a verlos a un restaurante ubicado en Insurgentes y fue ahí donde me presentó a Casasola y a Radamés de Jesús. Poco después inicié una relación con Radamés y fue entonces cuando se formalizó que Guerra de Chistes se iría a Telehit”, contó la actriz a ‘Grupo Imagen’.

Ella comenzó a llamarse ‘La Wanders’ cuando una actriz que pertenecía al programa donde laboraba dejó plantado al equipo de producción. Fue entonces que el Borrego Nava le propuso cubrir ese espacio, haciéndose llamar en un primer momento la ‘Wansers Lover’, nombre que fue cambiado con el tiempo por el que hoy todos conocemos. Esa fecha coincidía con el momento más feliz de la relación entre Radamés y la intérprete.

LA VIOLACIÓN QUE SUFRIÓ ‘LA WANDERS’ Y DESTRUCCIÓN DE SU RELACIÓN CON RADAMÉS

Fue precisamente cuando ambos trabajaban en “Guerra de chistes” que ocurrió la desgracia más grande que pudo pasar en la vida de ‘La Wanders’. Mientras se movilizaban para seguir con sus pendientes, Radamés y ella fueron secuestrados por unos sujetos que en principio pidieron dinero, pero luego terminaron por violar a la actriz, dejándole una marca para toda la vida. Esto también fue el inicio del rompimiento de su relación con el artista.

“Cuando llegamos a la bodega, el jefe (de los secuestradores) preguntó quién de los dos se va a ir a conseguir el dinero. Radamés le dijo ‘déjala ir y que ella vaya por el dinero y a mí me retienes’; pero los secuestradores cambiaron de opinión y dijeron ‘no porque las viejas son bien pendejas y van a querer meter a la policía, tú te vas (a Radamés) y ella se queda’”, recordó ‘La Wanders’.

Yered confesó que quedó psicológicamente destruida por aquel tormentoso episodio y que siempre le recriminaba a Radamés, sin saber exactamente por qué. Las terapias a las que acudió fueron insuficientes para superar aquel pasaje negro en su vida y optó por darse un tiempo con su pareja, quien siempre le demostró su apoyo para superar su problema.

“Me fui de la casa a un departamento en la misma calle, un día él me hizo una comida el 10 de mayo. En esa comida me pidió que volviéramos a estar juntos. Yo no sé porqué me molesté, lo rechacé y me fui al departamento. Como a la una de la mañana dije ‘¿qué estoy haciendo? Yo sí quiero volver con él’. Entonces regresé a la casa de él y lo encontré en la cama con otra mujer”, agregó.

Radamés y Yered Licona se casaron en el 2008 y años más tarde se divorciaron (Foto: Wanders Lover / Instagram)

EL ALCOHOLISMO DE RADAMÉS Y LA VIOLENCIA FÍSICA QUE TAMBIÉN SUFRIÓ ‘LA WANDERS’

Luego de decidir que, lo mejor por ese entonces era separarse, ambos actores mantuvieron comunicación por sus trabajos. Es así que en una de las presentaciones en las que coincidieron, la actriz atendió una llamada de quien en ese entonces era su pareja, hecho que despertó los celos de Radamés.

La respuesta de Yered fue una burla directa hacia el actor y palabras ofensivas hacia su abuela, Carmen Montejo. Esto no hizo más que el intérprete perdiera los papeles y desatara una agresión física mutua, al punto que sus compañeros del elenco tuvieron que interferir.

“Yo hice lo denuncié y yo llegué hasta las últimas consecuencias, el pagó el procedimiento y tuvo que someterse a una terapia contra el alcoholismo y las adicciones. Ahora vivimos juntos pero no como pareja, estamos felices con nuestras hijas (...) Yo no modificaría nada de lo que pasó antes, porque no tendría a mis tres hijas, ni Radamés sería el hombre transformado que hoy es. Me doy cuenta que tuvimos que tocar fondo para poder mejorar como personas”, añadió.

Años más tarde, el actor mexicano aprovechando la cercanía con ‘La Wanders’ en el programa “Inseparables, amor al límite” ha reconocido su problema con el alcohol lo cual llevó a la destrucción total de su familia, teniendo en cuenta que no pasaban por un buen momento, tras el terrible capítulo en la vida de su entonces esposa.

“Perdóname por el daño que te he hecho y a mis hijas, a todos los de nuestro alrededor (…) No está bien hecho el agredir, no está bien hecho en tomar y hacerle daño a la gente. No está bien hecho. Cuando tomo destruyo todo lo que hay a mi alrededor. Me desaparezco. A mis hijas les he hecho mucho daño”, dijo entre lágrimas, Radamés.

“Yo te perdoné, por eso estamos juntos y nuestro amor ha podido más que todo eso”, respondió Yered Licona. A través de las redes sociales de ambos artistas, se puede observar que la pareja ha retomado la relación después de todo lo que han vivido.