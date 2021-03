Las largas horas de trabajo para producir una telenovela han provocado en varias ocasiones que entre los actores, más que una simple amistad, se formen romances. Si bien, algunos pueden llegar a traspasar las pantallas, hay otros que no logran prosperar por diversos factores, uno de estos últimos casos fue la relación que tuvieron Rafael Amaya y Angélica Celaya, quienes tenían planeado casarse, pero que terminaron luego de cinco años.

Ambos se conocieron el año 2010 en los estudios de Telemundo durante la grabación de la telenovela “Alguien te mira”, donde él interpretaba al asesino serial Julián García y ella a una de sus víctimas identificada como Eva Zanetti. Aunque el amor se volvió cada vez más intenso, ellos estaban enfocados en su trabajo, tanto así que compartieron roles en la primera temporada de “El señor de los cielos”; en esta narcoserie, Celaya dio vida a la reportera Eugenia Casas, quien fue torturada y asesinada por el personaje de Aurelio Casillas.

Gracias a su trabajo y el noviazgo de años que tenían, los histriones acapararon la atención de los periodistas del mundo del entretenimiento, quienes esperaban ansiosos el día en el que unirían sus vidas para siempre, pero eso jamás llegó y de un momento a otro anunciaron el fin de su romance. Para ese entonces, se dijo que la actriz le había sido infiel a su pareja con su compañero Matt Ryan, pero ella lo negó.

A pesar de que en su momento ni Angélica Celaya ni Rafael Amaya se atrevieron a señalar los verdaderos motivos de la ruptura y cancelación de su compromiso, la actriz siempre aseguró que nunca le fue infiel ni con el pensamiento. Lo único que se puede decir con certeza es que esta ruptura los dañó a ambos. A continuación, te contamos cómo la actriz superó el fin de su romance.

La actriz sintió que tras el fin de su romance estuvo muy triste y sola. (Foto: Angélica Celaya / Instagram)

SALIÓ ADELANTE

El año 2016, la actriz dio a conocer que para salir delante de ese difícil momento se enfocó en sus sueños y prestar atención a las personas que realmente la amaban. “Estoy muy feliz, muy tranquila, balanceada, realmente disfrutando esta etapa donde me puedo enfocar [al] cien por ciento en mis personajes, al cien por ciento en mi familia, mis amistades, a ser feliz y a hacer memorias, que era lo que más quería”, dijo a People en español.

Aunque no negó que sintió muy sola, pero supo salir adelante. “Aprendí a crecer como mujer a través de estos años y que cuando la vida te lanza a un lugar de tormenta, aprendí que soy muy fuerte en responder. Si pude salir de esto [la ruptura] rápido y ser fuerte y seguir con la frente en alto y no caer en estar abriendo la boca o diciendo cosas para defender algo que no te toca defender. A mí que me sigan tirando piedras porque yo no tengo nada que decir ante eso [los rumores de una supuesta infidelidad]”, añadió en aquella oportunidad.

La actriz está casada y tiene un hijo. (Foto: Angélica Celaya / Instagram)

Asimismo, dijo que no cierra las puertas al amor y que de las cosas negativas que le han tocado experimentar, ella tiene lo mejor para brindar. “Quien entra a mi vida y a mi camino es por algo y yo tengo que darles algo positivo y en vez de dejar que esta experiencia me deje en un plan negativo, aprendí que entre todo lo malo, hay que seguir dando amor, porque este mundo necesita demasiado amor. Si yo puedo hacer ese cambio para otras personas, pues adelante”.

Actualmente, Celaya, de 38 años, tiene un hijo, quien nació el 10 de septiembre del año 2017. Ella decidió casarse con el padre de su pequeño, Luis García, a finales del 2018.