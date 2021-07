Roberto Tapia, cantante del género regional mexicano y conocido por ser el mejor amigo de Rafael Amaya, ha dado de qué hablar tras contar detalles de cómo fue la vez que conoció al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien hoy cumple prisión en la cárcel de máxima seguridad ADX Supermax ubicada en Florence, en Colorado, Estados Unidos.

El nombre de Roberto Tapia ha sonado con fuerza en los últimos meses luego de que se supo que fue él quien ayudó al actor Rafael Amaya en su rehabilitación por su adicción a las drogas. Desde que el recodado Aurelio Casillas regresó al ojo público, lo hizo de la mano del cantante de música regional y ambos anunciaron que estarán juntos en el tour llamado “Los compadres”.

Y recientemente Roberto Tapia ha vuelto a captar la atención de todos con sus declaraciones pues contó cómo fue que conoció a Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien le gusta un tema que el cantante escribió. ¿Qué más dijo? Aquí te contamos todos los detalles.

RAFAEL AMAYA: CUANDO ROBERTO TAPIA CONOCIÓ AL CHAPO GUZMÁN

Durante una charla con el también cantante Ernesto Barajas para su canal de Youtube, Roberto Tapia narró su encuentro con el capo sinaloense, a quien llenó de halagos y lo describió como una persona “humilde”.

“Es una persona, en mi experiencia, de las más humildes que he conocido en mi vida. Si tomamos en cuenta el personaje, porque una persona que tiene ese tipo de poder, de dinero, normalmente te imaginas que son personas arrogantes, que no los puedes ni saludar cuando no los conoces. Todo lo contrario.”, contó el cantante de música regional.

Aunque no especificó dónde lo conoció ni en qué circunstancias, el amigo de Rafael Amaya contó que quedó impresionado con los modales del famoso capo y aseguró que no le importa que lo critiquen por el hecho de conocerlo.

“Es de las personas más educadas que he conocido. Muchos podrán decir ‘estás güey lo que dices’, pero me importa purititita madre lo que digan porque hablo de mi experiencia. Los otros si tuvieron otra experiencia, cada quién (…) Siempre una chula de persona conmigo”, afirmó.

Además, Roberto Tapia contó que “El Chapo” Guzmán le confesó que el corrido “El niño de la tuna” que escribió dedicado para quien fuera el líder del Cártel de Sinaloa es su favorito pues le recuerda su infancia y todo lo que vivió.

“Cuando yo lo conocí, si me dijo: ‘Oiga, ese corrido, ¿quién le dio la información?’...y ya pos volteé pa’allá y allá estaba Iván (Guzmán) y le dije él e Iván nomas hizo (asentó con la cabeza que sí) y me dijo: “la verdad quiero decirle que es el corrido que más me gusta que me han hecho a mi’, y ya yo le dije que muchas gracias que era un privilegio”, relató Roberto Tapia

Finalmente, Roberto Tapia aseguró que no le da miedo que sepan que conoció al narcotraficante pues no solo se ha reunido con “El Chapo”, sino también ha tenido encuentros con otros personajes del narcotráfico.