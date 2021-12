Rafael Amaya, quien saltó a la fama tras protagonizar “El señor de los cielos”, es uno de los actores más importantes de las telenovelas y series de habla hispana. A sus 44 años, el intérprete mexicano ha retomado su carrera artística luego de tres años de haber estado alejado de la actuación y la escena pública por su adicción a las drogas.

Como se recuerda, fue a finales de 2020 cuando Rafael Amaya reapareció tras un largo silencio y confesó que había tocado fondo por su adicción al alcohol y las drogas. El actor reveló que se había internado en la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez, ubicada en el estado mexicano de Sinaloa.

Desde su regreso a la escena pública, mucho se ha dicho sobre Rafael Amaya. Los fans del actor mexicano quieren saber cuáles son sus proyectos a futuro y si regresará a la televisión, especialmente si volverá a interpretar a Aurelio Casillas en la exitosa serie “El señor de los cielos”, que todavía aguarda su renovación para una octava temporada.

LA NUEVA IMAGEN DE RAFAEL AMAYA, EL ACTOR DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”, TRAS ESCAPAR DE SUS ADICCIONES

En una entrevista con la revista People en Español, Rafael Amaya habló de sus proyectos a futuro en la televisión. Además, contó cómo fue salir de su adicción a las drogas y el alcohol y se mostró agradecido de tener una segunda oportunidad para continuar con su carrera.

“He cambiado muchas cosas, vamos envejeciendo día a día y vas cambiando tu forma de pensar, de ver las cosas. Es el día a día, el solo por hoy”, afirma Amaya, quien se alejó de la actuación y desapareció de la escena pública durante tres años por su adicción a las drogas.

Sobre sus adicciones, a las que llama “demonios”, el actor reflexionó sobre su etapa más oscura: “Siempre hay demonios y ángeles, pero tú decides. Y del pasado… ya pasó. No tengo poder sobre eso. Del futuro, no tengo poder sobre eso… solo del presente”.

En esa misma línea, Rafael Amaya admitió que ya no quiere saber más de esos demonios. “Antes no me podía divertir sin alcohol [y otros excesos], sin la fiesta”, afirmó.

Incluso, el actor mexicano reveló que descubrió quienes son realmente sus amigos: “Hay gente incluso que he vuelto a ver, y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar”, admitió.

Además, Rafael Amaya reconoce que ahora sabe distinguir quienes son sus verdaderas amistades: “Digo: ‘Gracias, gracias Dios mío, por darme esta oportunidad de volver a ver a esta persona y darme cuenta. [En cambio, hay] gente que ni siquiera había cruzado palabra con ellos y ahora estamos platica y platica y tenemos una amistad. Son cosas buenas, positivas, que vas viendo en la vida y que dices: ‘¡perfecto!’”.

Sobre su regreso a “El señor de los cielos”, algo que sus fans piden mucho, Rafael Amaya reveló que se encuentra en conversaciones con Telemundo y la producción de la exitosa serie.

“Estamos en eso. Depende de la empresa, estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo”, afirmó.

Como se sabe, Rafael Amaya regresó a la televisión con la serie “Malverde: El santo patrón”, donde tuvo una pequeña aparición en el capítulo que se estrenó el pasado lunes 18 de octubre.

En la sesión de fotos que le realizó la revista People en Español, Rafael Amaya mostró una imagen totalmente renovada. En las imágenes se le puede ver sonriente, en buena forma física y su rostro luce algo diferente: ya no lleva la pequeña barba que lo caracterizaba.