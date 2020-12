Parece que la verdad por fin salió a la luz. Tras varios meses de suspenso, la verdadera razón de la larga ausencia de Rafael Amaya de la vida pública fue revelada en redes sociales por una persona cercana al actor: estuvo internado en una clínica de rehabilitación.

No se sabe desde cuándo, pero el actor mexicano, conocido a nivel internacional por su papel de Aurelio Casillas en “ El señor de los cielos ”, permaneció en la Clínica Bajas del Sol, un centro de rehabilitación para adictos que tiene como propietario al mítico boxeador mexicano Julio César Chávez .

De hecho, el mismo Chávez se encargó de romper el misterio en torno a Amaya . Según dijo, el actor fue uno de los pacientes de la sede de su clínica en Culiacán.

Rafael Amaya también había reaparecido en en TikTok

EL PARADERO DE RAFAEL AMAYA

Desde su abrupta salida de “ El señor de los cielos ”, Rafael Amaya dejó en la completa ignorancia a sus fieles seguidores: ¿por qué había dejado el programa y dónde estaba refugiado? En su momento, los medios compartieron varias teorías y rumores. Por ejemplo, se dijo que estaba inmerso en una relación tóxica que lo había apartado del mundo, pero más veces se repitió que había recaído en su supuesta adicción a las drogas y al alcohol, cosa que sería cierta.

El 1 de diciembre, Chávez posteó una fotografía en la que puede verse a Amaya de buen semblante, aparentemente recuperado del problema que lo marginó de la televisión.

“Aquí, disfrutando mi Culiacán junto a mi vieja y el ‘Señor de los Cielos’ (les dije que soy amigo de todos). Y prepárense que regresa más fuerte que nunca. Lo pondré entrenar en JC Chavez Boxing Studio”, escribió el pugilista.

“Así es. Y viene muy contento y agradecido”, agregó cuando un seguidor le preguntó si Amaya había estado internado en la clínica.

Clínica Bajas del Sol es una organización con años de experiencia en el trabajo de rehabilitación de pacientes atrapados en el mundo de las adicciones, que cuenta “con terapeutas, psicólogos y doctores que, en base a su propia experiencia y metodologías ya probadas, ayudan a personas con diferentes tipos de adicciones”. La clínica funciona en Culiacán y Tijuana, con Chávez como dueño e imagen.

Aún no está claro qué adicción en particular sufría Amaya. Lo único seguro es que en 2015, cuando desapareció por primera vez del ojo público, ingresó por unos días a un hospital por problemas de estrés. Esa vez, aseguró que “ahora no bebo, no me meto ningún tipo de droga ni nada”.

Hasta antes del anuncio de Chávez, Amaya fue visto en algunos eventos públicos como en la pelea de boxeo que disputó Julio César Chávez Jr. a finales de noviembre en la misma Culiacán. Ese día, el actor se dejó fotografiar por varios fanáticos.

Rafael Amaya ya no se esconde. El viernes 27 de noviembre acompañó a Julio César Chávez Jr. en su pelea de boxeo del día (Foto: Instagram)

También asistió a la fiesta de cumpleaños de la hija de su amigo Roberto Tapia, quien justamente compartió tras esta reunión que “muy pronto van a tener noticias” de Amaya.

“Estamos preparando cosas juntos de trabajo y ahí les platicamos después, pero todo bien”, confió en una transmisión en vivo.

El cantante Roberto Tapia, su hija y Rafael Amaya (Foto: Roberto Tapia / Instagram)

LO QUE PASÓ EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

Aurelio Casillas, el personaje de Amaya, quedó en coma en medio de la sexta temporada de “El señor de los cielos”, sin que nadie entienda nada, debido a que prácticamente se había matado al protagonista de la serie.

Cuando se anunció su retorno para la séptima entrega, el corazón volvió al pecho de los seguidores del programa, aunque solo brevemente. El ‘Señor de los cielos’ moriría en el mismo episodio de estreno. Si bien reapareció posteriormente en varios flashbacks, para sus fieles seguidores ya no era lo mismo.

Por lo pronto, Telemundo todavía debe confirmar si habrá una octava temporada de “El señor de los cielos” y si es así, el Clan Casillas podría seguir al frente de la trama, pero ya sin su patriarca por ningún lado.