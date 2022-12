Rafael Amaya es un actor mexicano con bastante trayectoria y muchos fanáticos en diversas parte de América Latina, principalmente a causa de su papel protagónico de Aurelio Casillas en “El señor de los cielos”, telenovela de Telemundo que lo catapultó muy alto en su carrera.

A lo largo de los años, este artista también se ha convertido en uno de los solteros más codiciado en sus momentos, aunque no siempre ha estado así, pues se le ha visto acompañado de guapas mujeres que, al igual que él, se han ganado un nombre en la pantalla chica.

Si quieres recordar a aquellas mujeres que se robaron el corazón del protagonista de “El señor de los cielos”, acá te dejamos un listado de cada una de ellas o, al menos, de sus relaciones que se hicieron conocidas.

Rafael Amaya en el papel de Aurelio Casillas de "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

LAS NOVIAS QUE HA TENIDO RAFAEL AMAYA

Luz Elena González

Cuando aún no tenía la fama de ahora y estaba enfocado en su carrera musical con el grupo Garibaldi, Rafael Amaya tuvo una relación con Luz Elena González.

En una entrevista que la propia actriz brindó, reveló que en aquella oportunidad rechazó al propio Luis Miguel, pues se encontraba muy enamorada del actor que ahora interpreta a Aurelio Casillas.

Luz Elena González es una conocida actriz de telenovelas en México (Foto: Luz Elena González / Instagram)

Ana Claudia Talancón

Tiempo después de haber terminado su romance con Luz Elena González, el artista se dio una nueva oportunidad en el amor con la también actriz Ana Claudia Talancón.

Sin embargo, esta unión no fue muy duradera, ya que se terminó tan solo dos meses después, dando a entender que no tenían lo necesario para formar una relación que traspase el tiempo.

La actriz también cayó rendida ante el amor de Rafael Amaya (Foto: Ana Claudia Talancón / Instagram)

Irán Castillo

En 2003, durante las grabaciones de “Amar otra vez”, Rafael Amaya e Irán Castillo se dieron una oportunidad sentimental, la cual surgió en medio de los foros de grabación.

Al igual que en su anterior relación, esta solo duraría unos cuantos meses, por lo que Amaya regresaría a la soltería.

Irán Castillo tuvo una corta relación con Rafael Amaya (Foto: Irán Castillo / Instagram)

Ana Layevska

En el año 2006 inició un romance muy fuerte con Ana Layevska, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela “Las dos caras de Ana”.

El amor que sentían entre los dos había hecho que los dos actores ya vivan juntos, pero en 2010 se conoció que ello no daba ´para más y tomaron caminos separados.

La actriz nacida en Ucrania conoció a Rafael Amaya en los foros de grabación (Foto: Ana Layevska / Instagram)

Angélica Celaya

Nuevamente, un foro de grabación fue el nido de amor de Rafael Amaya cuando, durante el rodaje de “Alguien te mira”, se enamoró de Angélica Celaya, con quien tendría su relación más fuerte.

A los cuatro años, los actores se comprometieron, pero decidieron romper, pese a que ya tenían algunos preparativos para su matrimonio.

Hay quienes creen que ese amor se terminó porque ella viajó a California para trabajar y él se quedó en México. No obstante, hay rumores de que ella le habría sido infiel con Matt Ryan.

Angélica Celaya y Rafael Amaya casi llegan al altar, pero su relación terminó en medio de los preparativos

¿RAFAEL AMAYA TIENE NOVIA ACTUALMENTE?

No se sabe a ciencia cierta si Rafael Amaya se encuentra o no en una relación, pues no se le ha visto públicamente con alguna mujer en los últimos meses. Sin embargo, existen rumores que señalan que sí tiene una novia y que ha preferido mantenerla en secreto para evitar mayores complicaciones.