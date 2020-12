La franquicia de “Rápidos y Furiosos” ha crecido inigualablemente con el pasar de los años convirtiéndose en una de las franquicias más rentables de Universal Pictures. Las primeras cintas se basaron en las carreras callejeras y conflictos entre pandillas, para luego convertirse en una verdadera saga de acción, espionaje y un poco de ciencia ficción.

No cabe duda que el éxito que han alcanzado las 8 películas de Fast and Furious ha sido por la historia y también por su increíble reparto. Pero el otro punto importante ha sido todos los actores que tuvieron una gran actuación en la franquicia, aunque es posible que ya los hayas olvidado.

10. REGGIE LEE

Lee era el primo del villano principal Johnny Tran (Foto: Universal Pictures)

Lee apareció en el original de 2001, The Fast and the Furious como Lance Nguyen, el primo del villano principal Johnny Tran. Tuvo un tiempo de pantalla significativo, pero su personaje podría haberse utilizado más, ya que Lee hubiera sido un perfecto villano que regresaba para vengar la muerte de su primo.

9. JOHNNY STRONG

Johnny Strong era parte de la familia de Dom (Foto: Universal Pictures)

Al igual que Lee, Strong también apareció en la primera película. Sin embargo, en lugar de interpretar a un villano, interpretó a un hombre llamado Leon que formaba parte del equipo original de Dominic. Sin embargo, el personaje desapareció.

8. CHAD LINDBERG

Chad Lindberg era uno de los favoritos del grupo de Dom (Foto: Universal Pictures)

Jesse de Lindberg era un miembro muy querido de la familia de Dom que también apareció en la película de 2001. De hecho, si clasificas a la familia Fast & Furious según su simpatía , este personaje es muy recordado por los fanáticos.

7. MATT SCHULZE

Vince también estaba entre los hombres más fuertes del equipo (Foto: Universal Pictures)

Vince de Schulze fue un personaje prominente en Rápido y Furioso . Si puedes recordar, era un miembro de la tripulación de Dom que también estaba tratando de ganarse el afecto de Mia.

6. EVA MENDES

Eva Mendes interpretó a Monica en “2 Fast 2 Furious” (Foto: Universal Pictures)

Eva Mendes protagonizó 2 Fast 2 Furious como Mónica Fuentes, una agente encubierta de Aduanas de los Estados Unidos que termina trabajando con Brian O’Conner. Desde entonces, los fanáticos no la han visto mucho, excepto en un pequeño adelanto en los créditos de Fast Five .

5. DEVON AOKI

La modelo solo apareció en la segunda película (Foto: Universal Pictures)

Al igual que Eva Mendes, la modelo apareció en 2 Fast 2 Furious de 2003 como Suki, una de las amigas de O’Conner que también disfruta participando en carreras callejeras. Sin embargo, sin que muchos lo supieran, Aoki realmente no tenía ninguna experiencia de conducción antes de conseguir el papel.

4. NATHALY KELLY

Kelly apareció en The Fast and the Furious: Tokyo Drift como Neela, quien era el interés amoroso de Sean Boswell de Lucas Black y no volvió aparecer más.

3. GINA CARANO

Gina Carano fue parte de la sexta película (Foto: Universal Pictures)

Gina Carano fue presentada en Fast & Furious 6 como la agente de DSS Riley Hicks, quien más tarde resulta ser cómplice de Owen Shaw. En la película, el personaje de Carano se mete en una pelea física intensa con Letty de Michelle Rodríguez y esa fue una escena que las mujeres habían ensayado “hasta que nos cansamos por completo”.

2. RONDA ROUSEY

La luchadora fue elegida para ser la guardaespaldas de un príncipe en Abu Dhabi (Foto: Universal Pictures)

Rousey terminó siendo elegida para la franquicia como Kara, la guardaespaldas de un príncipe en Abu Dhabi en Furious 7 de 2015 . Al igual que Carano, Rousey también pudo compartir una escena de pelea con el personaje de Rodríguez. Mientras hablaba de la escena, la actriz le dijo a E! Noticias , “Tacones, vestidos de diseñador, pisos de mármol ... Fue la pelea más intensa y dolorosa que cualquiera de los chicos podría tener”.

1. DJIMON HOUNSOU

Djimon Hounsou es Bedevare, caballero de la Mesa Redonda. (Foto: Reuters)

En Furious 7 , el actor nominado al Oscar interpretó a Mose Jakande, un mercenario nigeriano que decide trabajar con Shaw. Desafortunadamente, algunos sintieron que el personaje no estaba tan bien desarrollado como podría haberlo estado.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Rápidos y furiosos 9”, película que se estrena en abril del 2021

Tráiler de "Rápidos y furiosos 9", película que se estrena en abril del 2021