El pasado 19 de mayo se estrenó “Fast X”, la décima entrega de “Rápidos y furiosos” y que cerrará la exitosa franquicia que inició en 2001 y que se ha extendido por diez entregas y cuya popularidad ha permitido el desarrollo de spin-off como “Hobbs and Shaw” o una agrupación femenina del elenco.

La franquicia le ha permitido a figuras como Vin Diesel, Paul Walker o Michelle Rodríguez consolidarse como figuras de Hollywood, mientras que otras se fueron añadiendo a la saga, como Daniela Melchior, Dwayne Johnson, Jason Momoa o Alan Ritchson.

Precisamente, este último, responsable de interpretar al villano Aimes, causó sorpresa al admitir que solo había visto la primera cinta de la saga y luego abandonó la franquicia.

Alan Ritchson como Aimes en "Rápidos y Furiosos 10" (Foto: Universal Pictures)

ALAN RITCHSON LE CONFESÓ A VIN DIESEL QUE NO VIO “RÁPIDOS Y FURIOSOS”

En conversación con el podcast de The Rich Eisen Show, el actor de 40 años se refirió a su participación en el cierre de la saga iniciada en octubre del 2001, además de revelar un importante detalle: nunca había visto una sola cinta de la franquicia desde la primera entrega.

De hecho, el artista fue sincero con Vin Diesel y le reveló que no conocía mucho sobre la historia, pues no era seguidor de la saga, algo a lo que el intérprete de Toretto le restó importancia, esto debido a que tras su elección, se dedicó de lleno a conocer más sobre las cintas.

“No vi ninguna otra, y se lo hice saber a Vin. Dije: ‘Oye, en realidad no había visto ninguna. Vi la primera en la escuela secundaria, y ahora que obtuve el papel, yo los he visto todos y me encanta lo que has estado haciendo en las últimas dos décadas’. Y él dijo: ‘Yo... gracias, te lo agradezco’”, reveló Ritchson.

De acuerdo con el actor, el apoyo de Diesel fue clave, pues, en palabras del actor que interpretó a Hank en “Titans” de HBO Max, “han pasado más de 20 años de su vida” en la franquicia y esta “es su bebé”.

Del mismo modo, comparó su confesión al protagonista de la franquicia con lo que habría sentido si algún actor llegara a “Reacher” asegurando que nunca vio la serie.

“He pasado un par de años trabajando en Reacher. Es un elemento fijo en mi vida, si alguien dijera: ‘Gracias por tenerme en Reacher, hombre, pero No he visto ninguno de ellos’, sería como ‘Eres el más estúpido... ¿Por qué dirías eso?’ Y este tipo (Vin Diesel) lleva décadas... Soy un idiota”, sentenció.

ALAN RITCHSON, EL REEMPLAZO DE KEANU REEVES EN “FAST X”

Para nadie es un secreto que Keanu Reeves es uno de los actores más populares en el cine, principalmente por sus roles en cintas como “Matrix” o “John Wick”, por lo que era uno de los fuertes candidatos para unirse a “Rápidos y furiosos” en el cierre de la franquicia.

Si bien el villano principal es Dante Reyes, interpretado por Jason Momoa, este no será el único rival que deberá enfrentar “la familia”, pues también estará Aimes, el líder de la organización Eteon.

Problemas en la agenda de Reeves terminaron por cancelar su participación en “Fast X” y la producción, ya sin Justin Lin a la cabeza, optó por elegir a Alan Ritchson para dar vida al villano. CONOCE LA HISTORIA COMPLETA AQUÍ.