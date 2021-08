¿Qué se sabe del estreno de “F10”? La saga de “Rápidos y furiosos” no descansa y, después de la tan prolongada proyección de “F9”, en todos los cines del mundo”, ahora ya se ha anunciado cuándo se estrenará la penúltima entrega de la famosa saga de acción y autos de lujo, con Dominic Toretto (Vin Diesel), Mia Toretto (Jordana Brewster) y Letty Ortiz (Michelle Rodriguez).

La creciente popularidad de la franquicia parece que no da pie a descansar mucho tiempo tanto a la producción, el elenco y el director Justin Lin, quien estará al mando de la filmación de la décima entrega de “Fast and Furious”.

Esto, sin embargo, ya se venía anunciando previamente y la estrella de la historia fue quien había adelantado datos. Diesel señaló que el rodaje de la nueva película iniciaría en enero de 2022, según las estimaciones de los responsables de la cinta.

Agregó que, por el momento, se tiene pensado grabar la antepenúltima y la última cinta (“F11”) en un mismo momento. “Solo digamos que el estudio ha dicho ‘no podemos cubrir todo por lo que necesitamos hacerlo en una sola película’. Ustedes pueden imaginar el resto”, comentó a Entertainment Weekly.

¿CUÁL ES LA FECHA DE ESTRENO DE “F10”?

De esta manera, el mismo estudio Universal Pictures se encargó de anunciar la fecha en que esperan estrenar “F10”, la antepenúltima entrega de la famosa saga que ha ganado millones de seguidores y de dólares en todo el mundo.

La nueva película saldrá el 7 de abril de 2023 y será dirigida por Lin, pero todavía no hay más detalles de las novedades que traerá, como el elenco, aunque se espera que se mantengan a los indispensables, como Diesel, Rodriguez y Brewster.

El antagonista de “F9”, John Cena (Jakob Toretto), sin embargo, al parecer no formaría parte de la siguiente entrega de la saga de “Rápidos y furiosos”, porque ya había manifestado sus intenciones de solo participar en el reciente filme.

¿DWAYNE JOHNSON FORMARÁ PARTE DEL ELENCO DE “F10”?

Otro de los grandes personajes de la franquicia de “Fast and Furious” que probablemente no estarán en “F10” es Luke Hobes, interpretado por Dwayne Johnson. El actor tiene una pésima relación con Diesel y ya ha dicho, en varias oportunidades, que le desea lo mejor a la saga, pero que no contarán con él.

Por otro lado, Sung Kang, quien da vida a Han en la historia de acción, ha manifestado que el público debe estar atento en el personaje de Gisele (Gal Gadot), quien sería clave en las próximas entregas.

