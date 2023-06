La popular saga “Rápidos y furiosos” retornará en su película número 11 con el protagonismo de Vin Diesel, quien anunció la fecha en que esta entrega, la segunda parte de “Fast & Furious 10″, será estrenada.

El actor reveló en su cuenta de Instagram la fecha elegida, empleando una foto en la que sale con Jason Momoa, lo cual aprovechó para halagar a su compañero de reparto.

Vin Diesel y Dwayne Johnson trabajaron juntos durante varias ediciones de “Rápidos y furiosos” (Foto: Universal Pictures)

VIN DIESEL ANUNCIÓ LA FECHA DEL ESTRENO DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 11″

La publicación de Diesel en su cuenta oficial de Instagram fue el siguiente: “4 de abril de 2025, quedan menos de 22 meses”.

Asimismo, elogió a su compañero: “Jason probó algo totalmente único y especial y terminó creando una escena que los espectadores no olvidarán”.

En tanto, añadió un comentario acerca de la gran taquilla del filme: “7.000 millones no son nada si no representan el verdadero sentimiento de familia y lealtad. Para aquellos que no sabían que Fast & Furious 10 era solo la primera parte, sabed que la segunda parte supondrá un esfuerzo por parte del estudio y de los actores como nunca has visto”.

¿QUÉ ES LO QUE PROMETE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 11″?

Todavía queda mucho tiempo para disfrutar “Rápidos y Furiosos 11″ en todos los cines del mundo, lo que será una secuela de la película estrenada en este 2023.

La historia va en dirección contraria y es la continuación a la recuperación de uno de los personajes de la quinta entrega, el hijo de Hernán Reyes, capo de la droga. Desde que cayó su papá, Dante alista su venganza y prepara un plan para matar al heredero de Dom.

En esta entrega podrá verse la velocidad y choques en ciudades maravillosas del mundo como Roma, Brasil, Londres o Los Ángeles.