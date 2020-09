“Rápidos y furiosos 9” ("Fast and Furious 9″) es uno de los estrenos más esperados del próximo año. La cinta protagonizada por Vin Diesel, John Cena y Michelle Rodriguez tenía previsto llegar a las salas de cine el 22 de mayo del 2020, sin embargo, fue postergada por la pandemia del coronavirus hasta el 2 de abril de 2021.

Esto incrementó la ansiedad de los fanáticos por conocer que pasará en F9 con sus personajes favoritos. En el primer tráiler pudimos ver nuevos personajes, incluido el hermano de Dominic Toretto (Vin Diesel), Jakob (John Cena), y grandes sorpresas como el inesperado regreso de Han (Sung Kang ).

"Rápidos y furiosos 9" será la penúltima película de la saga principal de la familia Toretto (Foto: Universal Pictures)

Además, los miembros del elenco han insinuado que la trama de F9 tendrá viajes al espacio . Al ver que Dom está en el centro de la historia, presumiblemente será él quien se embarque en un viaje galáctico. Pero, ¿cómo y por qué viajará Dominic Toretto al espacio? Aquí te lo explicamos.

“RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”: ¿CÓMO Y POR QUÉ VIAJARÁ DOMINIC TORETTO AL ESPACIO?

Desde su estreno en 2001, la franquicia “Fast & Furious” se centró en las carreras callejeras ilegales. Luego, las películas se trasladaron a Japón para “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”. Una década después de la primera entrega, Fast Five renovó la franquicia al empujar a Dom, Brian y su equipo a atracos mundiales. Con el paso del tiempo, las apuestas aumentaron y las acrobacias se volvieron más locas y elaboradas.

Después de dirigir cuatro entregas anteriores de “Fast & Furious” , Justin Lin está de vuelta a la cabeza de F9. Parece que las calles y carreteras ya les quedan chicas a los productores que buscan la forma de llevar la historia al espacio. Pero, ¿cómo será el viaje galáctico?

En el primer tráiler de F9, se reveló un puñado de vehículos nuevos, entre ellos se encontraba un Pontiac Fiero modificado. A diferencia de los avances típicos de velocidad y potencia, el cupé estaba equipado con un cohete.

Los fans de “Fast & Furious” están emocionados por el regreso de Han a la franquicia (Foto: Universal Pictures)

Según el portal “Screenrant.com”, Pontiac Fiero modificado parece que lo estaban probando en algún tipo de pista contra un avión que se ve al fondo. El automóvil propulsado por cohetes muestra una velocidad extrema y es posible que sea el primer prototipo de algún tipo de vehículo que se está construyendo para que Dom vaya al espacio.

Durante una entrevista en The Jess Cagle Show de SiriusXM, Michelle Rodríguez confirmó el viaje espacial de F9 y mencionó que su personaje “no tiene la suerte de llegar al espacio”. Su declaración agrega más pistas que señalan que los viajes espaciales podrían ser una misión en solitario para Dom. Entonces, ¿por qué Dom pondría su vida en riesgo para emprender el peligroso viaje?

"Rápidos y furiosos 9" tendrá un viaje al espacio (Foto: Universal Pictures)

Han circulado algunas hipótesis que señalan que es posible que haya una superarma o un satélite amenazador ubicado en el espacio que Cipher controla. Al ver que este plan podría poner al mundo entero en peligro, Dom puede sentir que es su responsabilidad detenerlo.

Moonraker de 1979 siguió una trama similar, centrándose en los viajes espaciales de James Bond. Con la franquicia sacando jugadas de algunas de las series de acción más famosas, no sería sorprendente ver elementos de James Bond en F9.

En esta nueva entrega de “Fast and Furious” deben resolverse muchos misterios y salir a la luz conexiones del pasado.

