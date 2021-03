Bow Wow regresa a la franquicia de “Rápidos y Furiosos” (“Fast and Furious”, en su idioma original) retomando su papel de Twinkie en F9, la novena película de la saga que se estrenará el 25 de junio con Vin Diesel a la cabeza.

Según Deadline, Bow Wow firmó con la agencia de Buchwald para la representación y está listo para ser parte de “Rápidos y furiosos 9” y repetir su papel de Twinkie, uno de los personajes más recordados de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (“Rápido y furioso: Reto Tokio” en América Latina), la tercera película de la franquicia.

Twinkie era un protegido de Han Seoul-Oh, el miembro clave que regresa a la tripulación de Dominic Toretto después de su aparente muerte. (Foto: Universal Pictures)

A lo largo de la saga, el elenco de “Rápidos y furiosos” ha crecido exponencialmente, aunque siempre con Vin Diesel al frente como Dominic Toretto. En “F9″ habrá grandes sorpresas como el regreso de Han Seoul-Oh (Sung Kang), un exmiembro de la familia al que se presumía muerto. Además, reaparecerán Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, entre otras conocidas figuras de la franquicia. Incluso, personajes que nadie veía hace varios años.

“Rápidos y furiosos 9” está dirigida por Justin Lin y mostrará cómo Dom Toretto (Vin Diesel) se enfrenta a su hermano menor Jakob (John Cena), un asesino mortal que trabaja con la vieja enemiga Cipher. En el elenco de la cinta también se encuentran Nathalie Emmanuel, Helen Mirren y estrellas de la música como Ozuna y Cardi B.

“RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”: EL REGRESO DE BOW WOW COMO TWINKIE DE TOKYO DRIFT EN F9

El nuevo tráiler de “Rápidos y furiosos 9”, que se estrenó durante el Super Bowl LV, mostró un cameo que casi pasa desapercibido, el de Bow Wow como Twinkie, el personaje que se originó en la cinta de 2006 “Fast & The Furious: Tokyo Drift”.

No sería la primera vez que aparezca en la historia, solo basta recordar que en “Furious 7” volvió, aunque en imágenes de archivo. “Fast & Furious 9” marcaría su primer regreso a la franquicia.

En las imágenes, Twinkie parece estar sentado en la mesa de la cena con Dom y el resto de su equipo junto a sus compañeros de “Tokyo Drift”, Han (Sung Kang) y Sean Boswell (Lucas Black), en lo que sería una gran escena de toda la familia junta.

Twinkie era un protegido de Han Seoul-Oh, el miembro clave que regresa a la tripulación de Dominic Toretto después de su aparente muerte. Twinkie presentó a Sean, el protagonista de “Tokyo Drift”, que también puede ser visto en el tráiler en la misma mesa.

Recordemos también que el personaje de Bow Wow es quien puso a Sean en el radar de Dom al final de la película. Con Han y Sean de vuelta para “Fast & Furious 9”, es lógico pensar que Twinkie formaría parte del equipo.

Sin embargo, no queda claro por qué el personaje regresaría a la franquicia en este momento ya que Twinkie no parece tener ningún vínculo fuerte con la familia de Dom y no ha sido considerado en ningún momento para el resto de la franquicia. Es probable que el regreso de Twinkie tenga un propósito especial.

Inicialmente, “Rápidos y furiosos 9” tenía planeado estrenarse en 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19, la cinta tuvo que posponer su llegada a los cines. Luego se anunció la nueva fecha: 28 de mayo de 2021. Sin embargo, nuevamente Universal Pictures tuvo que aplazar su arribo. Es así que la novena entrega de la saga “Rápidos y Furiosos”, sumó su tercer retraso en el estreno y ahora apunta al 25 de junio de 2021 como fecha de lanzamiento.