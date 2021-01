Una de las sorpresas que “Rápidos y furiosos 9” tiene para los fans de la longeva saga es el regreso de Han Seoul-Oh (Sung Kang), un exmiembro de la ‘familia’ al que se presumía muerto. En una entrevista con Entertainment Weekly, Vin Diesel, quien interpreta a Dominic Toretto, explicó las razones y la importancia de la “resurrección” de este personaje.

Han fue un ladrón y corredor de carreras callejero que formó parte del equipo de Toretto hasta la trágica muerte de su novia, Gisele Yashar (Gal Gadot). Posteriormente, Han dejó se mudó a Tokio, donde supuestamente fue perseguido y asesinado por Deckard Shaw (Jason Statham).

Por eso cuando Deckard apareció en la barbacoa familiar al final de “The Fate of the Furious” algunos fans de “Fast and Furious” consideraron que la presencia de Shaw era una falta de respeto a la memoria de Han. Sin embargo, Vin Diesel señaló que eso se aclarará en la próxima película.

Dom Toretto le da un fuerte abrazo de bienvenida a Han en un adelanto de "F9" (Foto: Universal Pictures)

“Si recuerdas, él es responsable de los años fuera de Dom Toretto”, dijo Diesel respecto a la conexión entre su personaje y el personaje de Sung Kang en las películas de la exitosa franquicia. “Él es el que trabaja con él en México, es el único que sabe dónde está Dom, y en muchos sentidos es el puente para Dom cuando Dom regresa a Tokyo Drift”.

“Así que hay algo muy especial y mágico en el personaje de Han”, explicó el actor de 53 años. “Cuando veas la película lo sentirás, pero creo que en el fondo es otro testimonio de que no solo no le des la espalda a la familia, sino que no te rindas con la familia. Sin revelar la trama, eso es el tema: no renuncies a la familia”.

Sobre el rumor de un viaje del equipo de Dominic Toretto al espacio exterior aclaró que no arruinaría las sorpresas que tiene preparadas el director Justin Lin, pero sí adelantó que la producción no está tan lejos de hacer algo tan salvaje como explorar el espacio.

“No hay spoilers por aquí. Diré que Justin es uno de esos directores que piensan de forma diferente”, señaló Vin Diesel.