Como “Rápidos y furiosos” (”Fast and Furious” en su idioma original) se encuentra en su recta final, no puede más que esperarse que sus realizadores aumenten la apuesta y hagan algo que no hayan hecho nunca antes como ¿ir al espacio?

El supuesto viaje del equipo de Dominic Toretto al espacio exterior es un rumor que tiene varios meses dando vueltas en la red, aparentemente validado por algunos miembros del elenco de la franquicia, salvo Vin Diesel, quien tenía algunas cosas que decir al respecto.

En diálogo con EW, Diesel aclaró, en primer lugar, que no arruinaría las sorpresas que tiene preparadas el director Justin Lin, pero sí adelantó que la producción no está tan lejos de hacer algo tan salvaje como explorar el espacio.

“Diré que Justin es uno de esos directores que piensa fuera de la caja”, señaló el actor antes de agregar que no descartaría nada con Lin, siempre y cuando sean ideas posibles de incorporar en la trama.

LAS CONFESIONES DE LUDRACRIS Y MICHELLE RODRIGUEZ

A mediados de 2020, Ludacris, el actor que interpreta a Tej Parker, sugirió en una entrevista que el espacio exterior no estaba lejos de ser considerado como una locación para las próximas películas de la franquicia.

En similar línea, Michelle Rodriguez continuó el juego cuando conversaban con el periodista Jess Cagle. “¡Se suponía que nadie debía saberlo!”, señaló poco después de la infidencia de Ludacris.

A pesar de las palabras de sus compañeros, Vin Diesel ha preferido mantener el misterio para los seguidores que prefieren mantenerse cautos ante todas las posibilidades que promete “F9″, la novena película de “Rápidos y furiosos”.

Si no se anuncia un nuevo retraso, “Rápidos y furiosos 9″ será estrenada el 28 de mayo de 2021 en Estados Unidos.

