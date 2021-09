“Fast and Furious”, también conocida en países de habla hispana como “Rápidos y Furiosos”, es una de las franquicias más exitosas y taquilleras de la pantalla grande. La primera película se estrenó en 2001 y desde entonces han desfilado un gran número de actores a lo largo de los años. Una de ellas es Helen Mirren, quien logró ingresar a la saga de una forma muy ingeniosa.

Helen Mirren era una gran fanática de la franquicia “Fast and Furious” antes de unirse a ella para interpretar a Magdalene “Queenie” Shaw. La actriz inglesa interpretó a Queenie por primera vez en “The Fate of the Furious”, donde ayudó a organizar un plan para salvar al hijo de Dom Toretto de Cipher. Desde entonces, ha vuelto a interpretar el papel en “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” y en “F9: The Fast Saga”.

Cuando se anunció por primera vez que Mirren se uniría al mundo de “Rápidos y Furiosos”, parecía una decisión curiosa. Ella no era exactamente el tipo de actriz que se ve generalmente en la historia. Sin embargo, la intérprete se estableció rápidamente como una adición perfecta. Lo que pocos conocen es que Helen Mirren tuvo que intimidar un poco a Vin Diesel para que la agregara a la franquicia “Fast and Furious”. ¿Qué pasó? Aquí la historia.

“RÁPIDOS Y FURIOSOS”: CUANDO HELEN MIRREN LE EXIGIÓ A VIN DIESEL QUE LA CONTRATE

Helen Mirren interpreta a Magdalene “Queenie” Shaw en la saga de “Rápidos y Furiosos”. Su primera aparición la hizo en la película “The Fate of the Furious”. Luego, volvió a interpretar su papel en “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” y en “F9: The Fast Saga”, cinta que se estrenó en mayo de 2021.

En una entrevista para el montaje del director de “F9: The Fast Saga”, Vin Diesel contó la historia de cómo Helen Mirren se le acercó por primera vez y le explicó su interés en unirse a la franquicia.

Sin embargo, en el momento que la actriz inglesa le comentó su deseo a Diesel de aparecer en la saga, el guión de la película “The Fate of the Furious” ya había recibido luz verde. Es por ello que el actor le dijo que no estaba seguro de poder incluirla.

Según “Screenrant”, la respuesta de Diesel no la detuvo de conseguir su objetivo y Helen Mirren tuvo una respuesta decidida e hilarante. Esto impresionó al actor, que no dudó en hacerle caso a la veterana actriz y decidió incluirla en la saga “Fast and Furious”.

“Hace cuatro años, Helen Mirren se me acerca y me dice: ‘Les he estado diciendo a todos que quiero trabajar contigo y quiero estar en Rápido y Furioso’. Y dije: ‘Bueno, ya tenemos este guión y ya estamos en producción’. Y ella dijo: ‘¡Tú eres el productor! ¡Consíguelo!’”, contó en la entrevista.

En el largometraje “F9: The Fast Saga”, Mirren describió a Diesel como “uno de [sus] héroes” y dijo que tenía que ser “bastante atrevida” para conseguir un lugar en la franquicia. Al final, todo salió bien, y desde entonces ha sido una adición espectacular al mundo de “Rápidos y Furiosos”.

Es divertido escuchar la historia de cómo Mirren terminó consiguiendo su lugar en la serie y saber que incluso las estrellas de Hollywood más experimentadas y respetadas a veces tienen que esforzarse para conseguir los papeles que quieren.