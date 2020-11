Han Seoul-Oh, interpretado por el actor Sung Kang, apareció por primera vez en la franquicia de “Fast & Furious” en el 2006. Desde entonces, hemos visto sus excelentes habilidades frente al volante, participar en misiones mundiales que se centraban en acabar con empresarios corruptos, señores del crimen y mercenarios peligrosos.

Su muerte en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” dejó destrozados a los fans; sin embargo, veremos de regreso a Han en “Rápidos y furiosos 9” (”Fast and Furious 9″), película que se estrenará el 28 de mayo de 2021.

Han Lue, interpretado por el actor Sung Kang, volverá a la franquicia en “Fast & Furious 9”. (Foto: Universal Pictures)

A diferencia de otros miembros de “Fast & Furious” , nunca se especificó la fecha de nacimiento de Han. Dicho esto, es posible calcular su edad según el arco de la historia de Han. El portal web “Screenrant” nos muestra la posible edad de Han en cada película de la franquicia.

“The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (2006): Cuando Tokyo Drift debutó en el 2006, Han tenía 34 años. Después de la “muerte” de Han, los eventos de la franquicia se reconfiguraron para permitir que el personaje regresara para las secuelas.

“Fast & Furious” (2009): Basado en la línea de tiempo de Fast & Furious, la primera aparición de Han fue el cortometraje Los Bandoleros que condujo a los eventos de “Fast & Furious”. Han tendría cerca de 25 años cuando se encontró por primera vez con Dom en México antes de unirse a él en República Dominicana.

En "Tokio Drift", Han Lue muere en lo que parecía ser un simple accidente de auto (Foto: Universal Pictures)

“Fast Five” (2011): En 2011, Han se reunió con Dom para formar un nuevo equipo en un intento de robar la bóveda de un banco de un corrupto empresario brasileño. Han tenía aproximadamente 27 años.

“Rápidos Y Furiosos 6” (2013): Al final de la película de 2013, el hermano de Owen, Deckard, vengó a su hermano apuntando a Han, lo que provocó el trágico accidente que se presentó por primera vez en Tokyo Drift. Según la serie de eventos, Han había sido asesinado cuando tenía 30 años.

“F9” (2021): No está claro si F9 está destinada a establecerse en 2020 o si incluye algún tipo de salto en el tiempo. De cualquier manera, cuando Han haga su tan esperado regreso a la franquicia “Fast & Furious”, el personaje estará en la treintena.

Sung Kang ha interpretado a Han en las películas “Fast & Furious” desde 2006 (Foto: Universal Pictures)

