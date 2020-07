“Fast & Furious”, originalmente llamada “The Fast and the Furious” y en español “Rápidos y Furiosos”, es una franquicia de películas propiedad de Universal Pictures que se convirtió de ser una serie de cintas sobre carreras callejeras, a un legado de películas de acción, espías, organizaciones secretas, y más que incluyen películas, series de televisión, cortos, videojuegos y hasta parques temáticos.

La historia de esta franquicia comenzó en el 2001 con la película “The Fast and the Furious” donde el fallecido actor Paul Walker interpreta a su protagonista Brian O’Conner, un policía que va de encubierto a una carrera callejera, todo con tal de descubrir la identidad de unos ladrones de la carretera que han sido liderados por Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel.

Con el tiempo la saga se guió más por la acción que por las relaciones de sus personajes, pero muchos creen que fue la primera unión de estos actores y su química como mejores amigos fuera de la pantalla lo que catapultó a “Fast & Furious” a ser lo que es hoy, uno de los productos de Universal más rentables de todos los tiempos.

Pero, ¿qué hubiera pasado si Paul Walker no aceptaba el papel de Brian O’Conner? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, Eminem conseguía el papel? Por más descabellado que parezca, el famoso rapero estuvo a punto de ser el protagonista de la primera película de “Rápidos y Furiosos”, así como otros tantos actores que te detallaremos a continuación.

EMINEM Y OTROS ACTORES QUE CASI SE CONVIERTEN EN BRIAN O’CONNER EN LUGAR DE PAUL WALKER

Brian fue presentado por primera vez en “The Fast and the Furious” como un policía encubierto de la LAPD encargado de derribar a Dominic Toretto. Para infiltrarse en la tripulación desde el interior, Brian se puso bajo el alias de Brian Earl Spilner y se unió a la comunidad de carreras callejeras.

Al final de la primera película, Brian quedó limpio y unió fuerzas con Dom, convirtiéndose esencialmente en otro protagonista principal de la franquicia. Para evitar el tiempo en la cárcel, Brian acordó hacer otra operación encubierta en “2 Fast 2 Furious” antes de su promoción como agente del FBI en “Fast & Furious”. Brian dejó su profesión detrás para trabajar junto a Dom y a su familia cuando se enfrentaron a peligros mayores.

La última aparición de Brian en The Fast Saga se produjo en “Furious 7″ debido a la muerte de Walker durante el rodaje. Su personaje se casó con Mia Toretto y la pareja tuvo dos hijos. Aunque Brian todavía está vivo en la franquicia, no está claro cómo se explicará su ausencia ya que Mia está involucrada en la próxima entrega, “F9″.

A pesar de que Walker todavía se echa mucho de menos, su debut en la franquicia casi no sucedió. Los actores Mark Wahlberg y Christian Bale fueron las mejores opciones del estudio y los productores involucrados. Aún más sorprendente fue el hecho de que Marshall Mathers, mejor conocido como Eminem, era muy considerado para el papel de Brian.

Cuando comenzó el casting para “The Fast and the Furious”, Eminem había estrenado dos álbumes de estudio importantes, “The Slim Shady LP” y “The Marshall Mathers LP”. Aparte de videos musicales y pequeños cameos, el rapero no tuvo mucho en su haber. Eso no impidió que el estudio quisiera un gran nombre asociado al proyecto.

No está claro si Eminem alguna vez le ofrecieron el papel de Brian, pero Walker tomó el papel y el enfoque de Eminem se desplazó a la película autobiográfica, “8 Mile”. Eminem probablemente no tenía idea de que la franquicia duraría dos décadas y no está claro si hubiera querido participar tanto tiempo. Con “8 Mile”, encontró otra salida para su creatividad.

La película dramática de hip-hop de 2002 se basó en la vida de Eminem y en cómo creció con la escena del rap en Detroit. “8 Mile” fue un gran éxito y presentó “Lose Yourself”, una canción que terminó ganando un Premio de la Academia. Aunque Eminem podría haber tenido más seguridad laboral con “Fast & Furious”, ciertamente no habría logrado ese tipo de elogios con lo que surgió de “8 Mile”.

Tal vez Eminem lanzará una o dos canciones en las entregas finales de The Fast Saga para finalmente poner su nombre en la franquicia, pero de momento todos los fans se quedarán con la idea de que alguna vez el reconocido Paul Walker pudo haber no estado en la primera película, dándole paso a Eminem como un extraño Brian O’Conner.

