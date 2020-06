“Rápidos y furiosos 9” llega con grandes sorpresas y con nuevos personajes. La nueva entrega tendrá una épica batalla entre los hermanos Toretto: Dominic (Vin Diesel) y Jacob (John Cena), sin olvidarnos del inesperado regreso de la muerte por parte de Han (Sung Kang), ¿esto significa que Gisel (Gal Gadot) también podría reaparecer? Algunos fans han comentado que sí, podría seguir viva.

Gal Gadot encarnó a Gisele Yashar, una traficante de drogas que une al equipo de Toretto, con habilidades de conducción expertas y puntería de élite. Gisele desarrolló una relación romántica con Han Lue y rápidamente demuestra ser un gran activo para el equipo principal no solo como una experta tiradora, sino que podía servir para misiones de infiltración por su belleza y carisma.

Lastimosamente, durante los eventos de “Fast & Furious 6” la sexta película de la saga principal, Gisele se sacrificó para evitar que Han reciba un disparo por atrás durante un a escena sorprendente encima de un avión. Más tarde los personajes lamentan su muerte, pero en ningún momento se ve el cuerpo fallecido de la integrante del equipo o un velorio como pasó con Han.

Si Han tuvo un velorio y aún está vivo, ¿no hay alguna esperanza de que Gisele también lo esté? Una gran parte de los fans de la franquicia creen que sí, hay una posibilidad de que ella haya sobrevivido y que la familia haya estado ocultando su supervivencia para una sorpresiva aparición en “Furious 9″. ¿Cómo sería esto posible? Aquí te lo contamos.

¿GISELE PODRÍA ESTAR VIVA EN “FAST AND FURIOUS”?

Para que Gal Gadot pueda regresar a The Fast Saga, su personaje básicamente necesitaría regresar a la muerte. En un intento por evitar que la tripulación de Owen Shaw escapara en un avión de transporte pesado, el equipo de Dom utilizó vehículos especialmente equipados para evitar que el avión despegara. En un momento, Gisele estaba colgando de la parte trasera de un Range Rover a toda velocidad.

Han estaba a punto de ayudarla, pero en un esfuerzo por salvar su vida de uno de los hombres de Shaw, Gisele soltó su mano para poder defenderlo, disparando en plena. caída a este matón que casi acaba con la vida de ambos. Entonces, se creía que Gisele cayó a su muerte en la pista, porque a esa velocidad nadie podría haber vivido. Pero han sucedido cosas más locas en la franquicia, por lo que siempre existe la posibilidad de que todavía esté viva.

Afortunadamente para los fanáticos de Gisele, los personajes que aparentemente regresan de la tumba no es algo fuera de lo común en The Fast Saga. Con una serie conocida por lanzar en paracaídas coches, subtramas de amnesia y un spin-off con un antagonista genéticamente modificado, todo es realmente posible.

Por ejemplo, se pensó que Letty fue asesinada en la cuarta película antes de hacer su impactante regreso dos entregas más tarde. Ahora con Han muy vivo y listo para reunirse con su antiguo equipo, ¿quién puede decir que Gisele no puede hacer lo mismo? Aunque se mostró a Gisele cayendo de un automóvil desde una alta velocidad, su cuerpo nunca fue recuperado, al menos en la pantalla.

Muchos espectadores acatan la regla de “sin cuerpo, sin muerte”, donde nada se confirma a menos que se revele directamente lo contrario. Tal vez Gisele resultó gravemente herida, pero no todos los miembros del equipo de Shaw fueron eliminados. Alguien de su lado podría haber llevado a Gisele a un lugar desconocido donde se recuperaría, pero también actuaría como rehén. Ahora que la familia Shaw no es un enemigo principal de Dom y su tripulación, es posible que resurja.

¿POR QUÉ TRAER DE REGRESO A GISELE EN THE FAST SAGA TENDRÍA SENTIDO?

El regreso de Han a la franquicia obviamente será una historia importante a lo largo de “F9″. Se pensaba que su personaje había muerto durante años antes de los eventos de la próxima película. Dado que Han y Gisele van de la mano con su pasado romántico, es posible que la haya encontrado y los dos se hayan estado escondiendo. La desesperada necesidad de ayuda de Dom podría ser lo que los saca de su retiro secreto.

Tampoco hace daño que Gadot tenga una gran demanda, por lo que su participación en las dos últimas películas sería un gran atractivo. Desde que interpretó a Gisele, el estatus de estrella y popularidad de Gadot han crecido exponencialmente. Por supuesto, eso tiene mucho que ver con su interpretación de Wonder Woman en el DCEU.

Con “Wonder Woman 1984″ listo para estrenarse este verano, Gadot pudo haber filmado un cameo para “F9″ con un acuerdo para protagonizar la película final si su horario lo permite. También es posible que ella y Han sean los primeros personajes que regresan, ya que como la penúltima entrega de The Fast Saga, no es sorprendente que caras familiares se estén uniendo al equipo.

Dom no solo se enfrenta a Cipher nuevamente, sino que también se enfrenta a su hermano menor, Jakob, quien resulta ser un asesino mortal con una venganza. Dom podría necesitar todos los aliados que pueda buscar, incluso antiguos enemigos, a medida que el conflicto se desarrolla en “Fast and Furious 9″ y la décima película. Pase lo que pase, está claro que habrá un final memorable para esta franquicia que se ha extendido por más de dos décadas.

