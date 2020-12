Aunque “Rápidos y furiosos” es el proyecto más conocido de Vin Diesel no es el único en el que el actor de la longeva y taquillera saga ha participado. A pesar de que recorrió un camino difícil al principio, logró llamara la atención de Steven Spielberg con un corto que escribió, dirigió, produjo y protagonizó.

Spielberg lo incluyó en “Saving Private Ryan” (“Rescatando al soldado Ryan”), película que consiguió once nominaciones a los Oscar y ganó en cinco categorías. Vin Diesel también prestó su voz Brad Bird en “The Iron Giant” y a Groot en “Guardians of the Galaxy”, y participó en otra exitosas películas.

Por eso Rotten Tomatoes compartió una lista con las mejores cintas en las que Vin Diesel ha participado.

10. THE FATE OF THE FURIOUS (2017)

Sinopsis: Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia retirados y el resto de la pandilla viviendo en paz, parece que todo está tranquilo. Sin embargo, una misteriosa mujer seducirá a Dom para adentrarlo en el mundo del crimen y traicionar a la pandilla. Ahora tendrán que unirse para traer a casa al hombre que los convirtió en una familia y detener a Cipher de desatar el caos.

Protagonizada por: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez

Dirigida por: F. Gary Gray

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham y Michelle Rodriguez son los protagonistas de "The Fate of the Furious” (Foto: Universal Pictures)

9. RÁPIDOS Y FURIOSOS 6 (2013)

Sinopsis: Desde que el robo de Dom y Brian en Río los dejó a ellos y a su equipo con mucho dinero, ellos se dispersan por todo el mundo; sin embargo, ellos tienen que vivir como fugitivos, incapaces de regresar con sus familias. Mientras tanto, el agente Hobbs ha estado persiguiendo a unos conductores mercenarios cuyo segundo al mando es alguien que Don conoce. Incapaz de detenerlo solo, Hobbs le pide ayuda a Dom y su equipo a cambio del perdón para todos.

Protagonizada por: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster

Dirigida por: Justin Lin

‘Rápidos y Furiosos 6’ recaudó US$238 millones en Estados Unidos (Foto: Universal Pictures)

8. FAST FIVE (2011)

Sinopsis: En Río de Janeiro, el exconvicto Dom Torretto y el expolicía Brian O’Conner unen fuerzas en contra de un corrupto hombre de negocios que los quiere ver muertos.

Protagonizada por: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson

Dirigida por: Justin Lin

Vin Diesel y Dwayne Johnson en "Fast Five" (Foto: Universal Pictures)

7. RÁPIDOS Y FURIOSOS 7 (2015)

Sinopsis: Ha pasado un año desde que Dominic y Brian fueron indultados y pudieron regresar a Estados Unidos. Aunque desean adaptarse a su nueva vida dentro de la legalidad, las cosas no son tan fáciles. Además, un asesino británico va a entrar en sus vidas.

Protagonizada por: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Dwayne Johnson

Dirigida por: James Wan

"Furious 7" de fue dirigida por James Wan y protagonizada por Vin Diesel (Foto: Universal Pictures)

6. GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 (2017)

Sinopsis: Una poderosa raza alienígena contrata a los Guardianes para que protejan sus valiosas baterías de energía, pero, cuando Rocket las roba, los alienígenas envían a sus tropas de combate a vengarse de los Guardianes. Mientras tratan de escapar con vida, intentan resolver el misterio de los verdaderos orígenes de Peter Quill.

Protagonizada por: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper

Dirigida por: James Gunn (II)

Vi Diesel prestó su voz a Groot en "Guardians of the Galaxy" (Foto: Marvel Studios) (Foto: Marvel Studios)

5. AVENGERS: INFINITY WAR (2018)

Sinopsis: Los superhéroes se alían para vencer al poderoso Thanos, el peor enemigo al que se han enfrentado. Si Thanos logra reunir las seis gemas del infinito: poder, tiempo, alma, realidad, mente y espacio, nadie podrá detenerlo.

Protagonizada por: Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans

Dirigida por: Anthony Russo

Vi Diesel participó como Groot en "Avengers: Infinity War" (Foto: Marvel)

4. GUARDIANES DE LA GALAXIA (2014)

Sinopsis: Un aventurero espacial se convierte en la presa de unos cazadores de tesoros después de robar el orbe de un villano traicionero. Cuando descubre su poder, debe hallar la forma de unir a unos rivales para salvar al universo.

Protagonizada por: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace

Dirigida por: James Gunn (II)

Vi Diesel prestó su voz a Groot en "Guardians of the Galaxy" (Foto: Marvel Studios)

3. SALVANDO AL SOLDADO RYAN (1998)

Sinopsis: Después de desembarcar en Normandía, en plena Segunda Guerra Mundial, unos soldados norteamericanos deben arriesgar sus vidas para salvar al soldado James Ryan, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra.

Protagonizada por: Tom Hanks, Tom Sizemore, Matt Damon, Edward Burns

Dirigida por: Steven Spielberg

Vin Diesel interpretó al Soldado Adrian Caparzo en "Salvando al Soldado Ryan" (Foto: Paramount Pictures)

2. AVENGERS: ENDGAME (2019)

Sinopsis: Después de los eventos devastadores de ‘Avengers: Infinity War’, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles son las consecuencias.

Protagonizada por: Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans

Dirigida por: Anthony Russo

Vi Diesel participó como Groot en "Avengers: Endgame" (Foto: Marvel)

1. EL GIGANTE DE HIERRO (1999)

Sinopsis: “Iron Giant” se basa en la historia de 1968, “Iron Man”, del poeta británico laureado Ted Hughes. Ambientada en 1957, en plena Guerra Fría, la película trata sobre un niño llamado Hogarth Hughes que descubre y entabla amistad con un robot gigante que ha caído del espacio. Con la ayuda del artista Dean McCoppin, intentan evitar que el Ejército de los Estados Unidos y Kent Mansley, un paranoico agente del FBI, encuentren y destruyan al gigante.

Protagonizada por: Eli Marienthal, Vin Diesel, Jennifer Aniston, Harry Connick Jr.

Dirigida por: Brad Bird

Vi Diesel prestó su voz a "El gigante de hierro" (Foto: Warner Bros.)