El primer papel de corte internacional de Gal Gadot en el cine llegó con “Rápidos y furiosos 4” (2009) como Gisele, un personaje que repetiría por unos años más en esta franquicia y al que los seguidores de la velocidad extrañan. De hecho, muchos esperan su regreso a la historia, como lo hicieron antes otros personajes. Pero, ¿qué piensa la actriz al respecto?

Gal Gadot encarnó a la traficante de drogas Gisele Yasha desde la cuarta película de “Fast and Furious”. Luego de enfrenar a Dominic Toretto (Vin Diesel), finalmente se une a su equipo y rápidamente demuestra ser un gran activo para el equipo principal. Más adelante desarrolla un romance con Han Lue (Sung Kang), pero muere tras caer del avión en la infame escena de la pista de “Fast & Furious” 6.

Lo cierto es que la muerte de Gisele Yasha fue una de las que más sorprendió a los fans de la franquicia y muchos esperan su regreso; sobre todo, luego de ya haber visto más de un retorno de un personaje que había sido dado por muerto. Han Lue, pareja de Gisele, es uno de ellos, que regresará a la historia en la novena entrega. Pese a todo, Gal Gadot dijo no estar segura de si volverá en una futura película de “Fast & Furious”. Aquí más detalles de lo que dijo.

"Rápidos y furiosos": ¿por qué Gisele / Gal Gadot fue asesinada en Fast and Furious 6? (Foto: Universal Pictures)

LAS POSIBILIDADES DE GAL GADOT DE REGRESAR A “FAST AND FURIOUS”

La esperanza que Gal Gadot regrese a “Fast & Furious” ha crecido en el último año después que el tráiler de F9 revelara el regreso de Han Lue a la historia. Se creía que el personaje de Sung Kang estaba muerto y su hasta ahora inexplicable resurrección revitalizó la idea que Gisele también podría volver a la franquicia. En un reciente entrevista, la actriz tocó el tema y reveló dónde se encuentra su futuro con “Fast & Furious”.

Gadot está promocionando “Wonder Woman 1984” para su lanzamiento en cines y HBO Max, y en una de sus entrevistas con MTV News además de tocar el tema, habló también de su carrera. Cerca del final de la entrevista, la actriz mencionó cómo trabajó antes con su coprotagonista de “Red Notice”, Dwayne Johnson, en “Fast & Furious”.

Cuando se le preguntó si había una posibilidad que vuelva a interpretar a Gisele, Gadot respondió: “Oh, vaya, no lo sé. No tengo idea. En este momento no está en mi lista de tareas pendientes”.

Si Gadot dice la verdad y no protege otras sorpresas que “F9” podría tener guardada para el estreno de la película, entonces los fanáticos no deberían esperar verla una vez más en la historia. Aunque las esperanzas aún se mantienen; sobre todo, luego de confirmarse que Universal y el director Justin Lin ya están desarrollando “Fast & Furious 10” y “Fast & Furious 11”. También se está preparando un spin-off exclusivamente para mujeres, y el regreso de Gadot allí podría darle un gran impulso a la película.