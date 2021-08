Nathalie Emmanuel es una actriz británica que se ganó un lugar especial en la franquicia de “Rápidos y furiosos”. La estrella, que también formó parte de “Game of Thrones”, volvió a aparecer en las historia de acción y autos como Ramsey en “F9”, protagonizada por Dominic Toretto (Vin Disesel), Jakob Toretto (John Cena), Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) y recién estrenada por la pandemia del COVID-19.

Emmanuel debutó en la ficción con la séptima película, donde tuvo que superar una serie de obstáculos que recordó recientemente. Porque su ingreso a la historia de “Fast and Furious” no fue sencillo para ella.

Sin ese primer momento, su personaje no hubiera sido tan crucial e irremplazable en el transcurso de las populares cintas. Su papel de hacker, aparecido en 2015, dio otra dimensión a la saga.

De esta manera, “Rápidos y furiosos” ganó a la responsable de crear el Ojo de Dios, el todopoderoso programa informático que puede localizar a cualquier persona con un dispositivo.

En "Rápidos y furiosos", Ramsey inventó el software God's Eye. (Fotos: AP)

¿CÓMO FUERON LAS PRIMERAS ESCENAS DE NATHALIE EMMANUEL?

Nathalie Emmanuel contó que, cuando le tocó grabar por primera vez sus escenas, en “Rápidos y furiosos 7”, se sintió muy nerviosa porque era la nueva. Para ella, cuando el elenco se conoce de antes, es más difícil que una recién llegada se acople bien.

“Siempre hay una parte de ti, cuando eres un actor nuevo, que cree que, si no funciona o no lo logras, es posible que no vuelvan a llamarte. Solo recuerdo estar tan nerviosa. He visto a todos estos actores la mayor parte de mi vida y mi primera escena es básicamente llamarlos a gritos”, dijo a Collider.

Sin embargo, sus nervios le jugaron a su favor, porque así también se sentía Ramsey, su personaje, cuando conoce a un grupo de intimidantes personajes que la acaban de salvar.

Nathalie Emmanuel nació en 1989. (Fotos: AFP)

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE NATHALIE EMMANUEL?

La actriz Nathalie Emmanuel nació en Southend-on-Sea, en Reino Unido, el 2 de marzo de 1989, por lo que tiene 32 años en 2021.

