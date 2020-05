El primer papel internacional de Gal Gadot en el cine llegó con Gisele Yashar en “Rápidos y furiosos 4”. Un personaje que repitió en las siguientes entregas de esta franquicia de medios estadounidenses.

Posteriormente, la bella actriz empezó a ganar popularidad tras interpretar a Wonder Woman en el DC Extended Universe, algo que le valió para que su papel en “Fast and Furious” se extienda en la saga de carreras callejeras de coches pasando a formar parte del equipo de Dom (Vin Diesel).

Para la sexta entrega, Gisele era bien querida por toda la gente; sin embargo, ella fue retirada de la película y muchos no comprenden por qué. El portal Sensacine publicó un artículo para despejar esta duda.

Gal Gadot ganó fama mundial por interpretar a Wonder Woman en el DC Extended Universe, comenzando con "Batman v Superman: Dawn of Justice", seguido de la película en solitario "Wonder Woman" y el conjunto "Justice League" (Foto: Instagram de Gal Gadot)

¿POR QUÉ SACARON DE LA SAGA A GAL GADOT?

Antes que nada, debemos recordar la escena de su partida en la sexta entrega de “Rápidos y furiosos”. Todo transcurre cuando el equipo de Dominic se encargaba de frenar el despegue del enorme avión con la tripulación de Owen Shaw (Luke Evans).

Debido al peligro que surgió y la aparición de gran cantidad de enemigos, mientras conducían a toda velocidad, Gisele decide dar su vida al dispararle a un hombre que estuvo a punto de matar a Han por la espalda. Llegando así, el final de su personaje.

Entonces, respondamos a qué se debe su partida. Según el portal, existirían dos razones que explican la salida de la actriz: la primera está relacionada a la fama que alcanzó Gal Gadot. Y aunque, “Fast and Furious” la llevó a ser conocida para posteriormente ser la Mujer Maravilla, consideraban que en la quinta entrega era “prácticamente una desconocida”, y pese a que en la siguiente película su rostro era familiar, consideraron que no era indispensable.

El segundo motivo que manejan es que en ese entonces la franquicia, que contaba con Paul Walker y Vin Diesel, querían apuntar a dar credibilidad a la historia, por lo que buscaron “deshacerse” de personajes secundarios con el propósito de que los estelares no eran intocables y estaban en riesgo en las escenas de acción.

La salida de Gal Gadot de "Rápidos y furiosos" fue cuestionado por sus seguidores (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ TOMÓ POR SORPRESA LA MUERTE DEL PERSONAJE DE GADOT?

El fuerte desempeño de Gadot en “Fast Five” es la razón por la cual la escena de su muerte fue una sorpresa para el público cuando vio a Gisele dejarse caer del avión en la infame escena de la pista de “Fast & Furious” 6 para evitar que Han fuera disparado por uno de los secuaces de Owen Shaw (Luke Evans).

La conmoción solo empeoró después de que el hermano de Shaw, Deckard (Jason Statham), estrelló el auto de Han y lo dejó por muerto en la escena de los créditos intermedios, haciendo que su sacrificio no valiera nada.

En "Rápidos y furiosos", Gal Gadot, cuyo personaje era Gisele, tenía una relación con Han (Foto: Universal Pictures)

¿GAL GADOT PODRÍA VOLVER COMO GISEL?

Como se recuerda en la saga, Gisele Yashar es una traficante de drogas que se encarga de unir al equipo de Toretto. Ella tiene una relación romántica con Han Lue (Sung Kang) y rápidamente demuestra ser un gran activo para el equipo principal no solo como una experta tiradora, sino que podía servir para misiones de infiltración por su belleza y carisma.

Sin embargo, el fin de su personaje llegó en “Fast and Furious 6” cuando decide dar su vida por su amado Han. Y aunque todo indica que habría fallecido, nunca vimos su cuerpo, y debemos tomar en cuenta la regla de oro del cine: sin cuerpo, no hay muerte. Es decir, queda abierta la posibilidad de que retorne en la siguiente saga, pues no es la primera vez que alguien que creíamos muerto aparezca de nuevo.

