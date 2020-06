“The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (“Rápido y furioso: Reto Tokio” en Hispanoamérica) es la tercera película de la saga “The Fast and the Furious”, dirigida por Justin Lin y protagonizada por Lucas Black, Bow Wow, Sung Kang, Nathalie Kelley y Brian Tee.

La película “Tokyo Drift” es una derivación del argumento de la saga principal, por lo que se le atribuye a ser un spin-off de la franquicia, pues cronológicamente se ubica en el inicio de la séptima película “Furious 7” de 2015.

Pese a ello, la película es tan importante como las otras siete entregas, y lo será para las dos últimas que se vienen y que cerrarán el círculo de una de las historias más grandes del género de acción, que además de presentar las piruetas más increíbles al volante, también ha visto pasar infinidad de actores.

La película “Tokyo Drift” es una derivación del argumento de la saga principal (Foto: Universal Studios)

Precisamente, el reparto ha sido muy grande, pero ha tenido como principales protagonistas a Dominic Toretto (Vin Diesel) y Brian O'Conner (Paul Walker), hasta la muerte de este último. Pero Walker no ha estado en todas las cintas de la saga, lo que siempre ha llamado la atención de los fans.

Es en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” que Paul Walker no interpreta a Brian, como sí lo hace Vin Diesel. ¿Cuál es la razón de su ausencia en esta película? A continuación algunos detalles que nos aclarará el panorama.

Paul Walker murió en un accidente automovilístico el 30 de noviembre de 2013 (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ PAUL WALKER NO APARECIÓ EN TOKYO DRIFT?

Para la tercera entrega de la franquicia, Universal Pictures viajó a Japón para realizar “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, la cinta que se centra en gran medida a nuevos personajes, con Lucas Black interpretando a Sean Boswell; además, en esta cinta Sung Kang hizo su debut como Han.

Si bien esta película es en gran medida autónoma, para el final de la cinta, el cameo de Diesel lo relaciona con la historia original, por lo que la ausencia de Walker llamó la atención de los fanáticos. Fue el mismo actor que en 2015 reveló los motivos por los que no estuvo en dicha cinta. Y no es porque no quisiera.

Su ausencia se debió a una nueva dirección que el estudio quería tomar con la franquicia “Fast & Furious”. En una entrevista con LA Times en 2015, Paul Walker dijo que no estuvo por “política, material de estudio, una decisión del régimen”. ¿A qué se estaba refiriendo?

La repentina muerte del actor Paul Walker sorprendió al mundo en 2013, sobre todo a los fanáticos de la saga de "Rápidos y furiosos". (AFP)

A pesar de que Walker no explicó exactamente por qué no estaba en “Tokyo Drift”, lo que señaló en dicha entrevista fue aclarado años más tarde por Chris Morgan; el escritor dijo en 2017 que cuando se lanzó la secuela, “Tokyo Drift” estaba destinado a protagonizarla Vin Diesel y Paul Walker, pero debido a que “2 Fast 2 Furious” no logró el objetivo trazado, Universal decidió enfocarse en un ambiente de escuela secundaria.

Aunque no se ha confirmado que Walker estaba en los planes de “Tokyo Drift”, al ver que la cinta se enfocaba en un elenco joven, es probable que Walker quede fuera del reparto principal.

De acuerdo con Screenrant, la decisión de incluir al fallecido actor en la película de Tokyo podría haber tenido sentido para Universal en ese momento. Esta es la única película que no incluyó a Brian O’Conner; sin contar por supuesto, con “Furious 7”, que se estrenó tras la trágica muerte de Paul Walker.

“Tokyo Drift” estaba destinado a protagonizarla Vin Diesel y Paul Walker (Foto: Facebook / Vin Diesel)

VIDEO RECOMENDADO

Rápido y furioso 9: Vin Diesel y John Cena