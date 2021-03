La franquicia de larga duración de Universal Pictures “Rápidos y Furiosos” comenzó en 2001, siguiendo las aventuras de un equipo de carreras liderado por Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, y Brian O’Connor, el fallecido Paul Walker. Este 2021, se estrenará la novena película de la saga y se han confirmado dos más para terminar su historia.

Durante todas las cintas, tanto protagonistas como antagonistas han ido cambiando a la vez que la franquicia se acercaba más a lo increíble que lo real. “Rápidos y Furiosos” actualmente ha dejado de ser una película de carreras callejeras, sino una franquicia de acción, espionaje, hackers y poderes ocultos que los fans han ido descubriendo poco a poco.

Pero sin duda alguna, uno de los villanos de los cuales nunca se olvidaron fue Johnny Tran. Interpretado por Rick Yune, este antagonista se convirtió en el líder de Little Saigon y funcionó como el principal enemigo de Toretto. Más adelante, Brian va encubierto con un grupo de policías y logran arrestarlo por sus negocios ilegales.

¿Qué pasó con Rick Yune luego de su participación en “Rápidos y Furiosos”? Luego de su participación en la franquicia en el 2001, el actor tuvo diversas participaciones en el cine y la televisión, incrementando su historial actoral con diversas producciones que más de un fan disfrutaron al verlo actuar de nuevo.

¿QUÉ PASÓ CON RICK YUNE LUEGO DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS”?

Rick Yune como Johnny Tran en "Rápidos y Furiosos" (Foto: Universal Pictures)

Rick Yune ha estado involucrado con la industria del entretenimiento de varias maneras. Sin embargo, tiende a ser más conocido por su actuación, ya que ha estado en varias películas conocidas como “Rápidos y Furiosos” y “Olympus Has Fallen”, siendo la primera una de sus más icónicas apariciones en el mundo del cine.

Yune creció como el único niño de Asia oriental en un vecindario negro en Washington, D.C. Debido a esto, tuvo dificultades para adaptarse, lo que provocó que se metiera en muchas peleas. Parece seguro decir que esta es una de las razones por las que Yune terminó convirtiéndose en un artista marcial.

Lee era el primo del villano principal Johnny Tran (Foto: Universal Pictures)

A lo largo de su carrera, Yune ha interpretado a varios antagonistas en varias películas. Por ejemplo, interpretó a un líder de una pandilla vietnamita llamado Johnny Tran que sirvió como rival de Dominic Toretto de Vin Diesel en “Rápidos y Furiosos”. Asimismo, interpretó a un norcoreano llamado Zao en “Muere otro día”, que fue la última película de James Bond cuando Pierce Brosnan todavía ocupaba el papel.

Luego de eso, participó en el 2005 en la serie de televisión “Boston Legal” para luego pasar por “CSI” en el 2006. Volvió a la pantalla grande con “The Fifth Commandment” y “Alone in the Dark II” en el 2008. Para el 2009 llegaría a “Beyond Remedy” como el Dr. Lee y ese mismo año interpretaría a Takeshi en “Ninja Assasin”.

Rick Yune como Takeshi en "Ninja Assasin" (Foto: Warner Bros.)

Su carrera continuaría creciendo año a año con papeles en “Remigration”, “China-Town”, “El hombre de los puños de hierro” y “Olympus Has Fallen” en el 2013, para luego volver a la televisión en “Hawaii Five-O”, “Marco Polo”, y “Prision Break”. La última vez que se le vio en la pantalla grande fue en “Alita: Battle Angel”, como el Maestro Clive Lee.

Si bien “Rápidos y Furiosos” fue importante para Yune en su crecimiento profesional, está claro que no es por lo único que se le debería recordar. Sus más fieles seguidores también saben que él fue al Wharton Business School donde estudió finanzas, pero nunca ha podido ejercer esta carrera por concentrarse más en la actuación.

Ahora que se espera el estreno de “F9″, algunas teorías apuntan a que él también aparecerá en la película o que eventualmente lo hará en la décima y onceava entrega de la franquicia. Esto sería una gran despedida tanto para el actor como para las películas de “Rápidos y Furiosos”, considerando que su personaje fue icónico en su momento.