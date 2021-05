“The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (“Reto Tokio” en español) es considerado el primer spin-off de la franquicia por no seguir directamente los acontecimientos de las dos primeras entregas. De hecho, cronológicamente, se ubica al inicio de “Furious 7” (2015), a pesar de haber sido estrenada en 2006. La cinta tuvo como protagonista a Lucas Black, Bow Wow, Sung Kang, Nathalie Kelley y Brian Tee; este último el antagonista de la historia.

Si bien Takashi fue el antagonista principal en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, la franquicia nunca explicó el destino de este personaje, después de la película. Lo última vez que se ve a ‘D.K’, como también se le conocía, es luego de la carrera de autos que pierde con Sean Boswell, luego de la supuesta muerte de Han Seoul-Oh.

El personaje de Brian Tee tenía conexiones con la Yakuza a través de su tío Kamata, interpretado por Sonny Chiba. De hecho, se enfrenta a Sean en una carrera callejera de autos y el líder criminal apuesta por su sobrino, que finalmente pierde y es humillado. Esto fue lo último que se supo de él. Aunque hay más.

Brian Tee interpreto a Takashi en "Tokio Drift" (Foto: Universal Pictures)

QUÉ PASÓ CON TAKASHI DESPUÉS DE TOKYO DRIFT

Después de la muerte de Han (al menos hasta ese momento, fue dado por muerto), Sean hizo un trato con Kamata y la Yakuza para competir con Takashi y el que perdía debía abandonar Tokio. Sean usó el Ford Mustang Fastback 1967 modificado de su padre para enfrentarse a ‘D.K’ en las sinuosas carreteras de montaña, llevándose el título.

Tras la derrota, Takashi quedó golpeado y avergonzado y, según el trato de la carrera, debía abandonar Tokio, pero ‘The Fast Saga’ no reveló ningún otro detalle sobre el personaje. Sin embargo, una escena eliminada puede haber implicado que tenía un futuro sombrío esperándolo.

En la escena eliminada de “Tokyo Drift” se puede ver a Sean celebrando su victoria como el nuevo ‘rey del drift’; mientras tanto, Takashi salió gateando de su Nissan Fairlady Z33 muy dañado. No solo estaba molesto por perder la carrera, sino parecía destrozado por haber perdido a su novia. Para empeorar las cosas, los hombres de Yamata se lo llevaron a la fuerza y luego el mafioso honró el trato que hizo, pero estaba claramente enojado porque su sobrino manchó el apellido de la familia. Incluso si Takashi fuera desterrado de Tokio, parecía probable que siempre estuviera bajo el control de su tío y la Yakuza.

Teniendo en cuenta que la película se modificó en la línea de tiempo para que ocurriera después de “Fast & Furious 6″ , Takashi aún debería estar en algún lugar a menos que Yakuza lo matara.

No obstante, es posible que pueda regresar a la franquicia, ya que otras figuras clave como Han, Sean, Twinkie y Earl Hu aparecerán en “F9”. Tal vez los eventos pasados harían que Takashi traicionara a su tío para unirse a Han, Sean y los demás para ayudar a Dominic Toretto. Aunque eso es solo una teoría.