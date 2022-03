Sobre la empresaria Raquel Bollo se ha posicionado una gran polémica luego de las acusaciones que ha recibido en el programa “Sálvame”, en el que casualmente había participado hace un tiempo. Ella, fue al set de televisión y allí fue donde todo terminó por rebalsar con amenaza de demanda incluida.

Y es que Bollo no ha podido soportar todo lo que se ha dicho en el programa de España, lo cual es falso según ella. Además, terminó muy molesta porque no la dejaban responder como ella quería y del mismo modo se invitó a personas que no tienen nada que ver con ella ni mucho menos su situación.

La empresaria española se molestó en el plató de televisión (Foto: Sálvame)

¿POR QUÉ RAQUEL BOLLO AMENZAZÓ CON DEMANDAR A “SÁLVAME”?

Todo comenzó cuando en el programa de televisión mencionado se recogieron las declaraciones del excasero de Bollo, quien afirmó que le debía 20 mil euros por no haber pagado el alquiler mientras vivía en su propiedad.

Cansada de todo lo que se había dicho, tomó el valor de ir al set y hablar al respecto delante de sus excompañeros, pero todo empeoró pues se mostró muy incómoda, por lo que amenazó de llegar a los juzgados.

“Todas las historias tienen dos caras. Se ha mostrado la cara A y ahora se va a mostrar la cara B, que se va a demostrar en un juzgado. Ahí se dice que a Raquel la han echado tres veces, lo van a demostrar, pero ya no en programa”, fueron sus palabras.

Del mismo modo minimizó la presencia de Aguasantas Vilches, su exnuera, quien afirmó que ella prefiere comprarse un costoso bolso en vez de pagar la factura de la luz.

RAQUEL BOLLO PROHIBE A SUS HIJOS A PARTICIPAR EN “SÁLVAME”

Durante el tenso momento que se vivió en el plató de televisión, la producción se contactó con los hijos de la empresaria para que dieran su versión de los hechos y la defiendan, pero Raquel se molestó.

Delante de todos, le dijo a sus hijos que no quería que entren en comunicación con ese programa pues siente que se le ha maltratado de una mala manera.

“Yo sé que me amáis, que me queréis, no quiero ni que entréis en este programa, pero si tenéis que hacerlo porque no podéis más, hacedlo en un programa donde al menos me permitan decir lo que pienso, lo que quiero, y que me cuiden. Donde no me estén cuidando, no entréis ahora”, le dijo a sus hijos.

Además, pidió que no se involucre a sus hijos pues ella los quiere cuidar, así que pidió que todos los comentarios negativos sean dirigidos a su persona.