Aquella telenovela estrenada en 2004 y producida por Televisa que contaba la historia de seis chicos de un colegio de alta clase económica que triunfaron en la música, provocó un antes y un después en la vida de una generación entera en América Latina y también en sus protagonistas. Sí, se trata de “Rebelde”, ficción mexicana que fue un éxito rotundo en varios países y que mucho de ello se debió a la formación de una banda musical con los actores principales, a la que nombraron como RBD.

Pese al notable crecimiento en la música de aquellos jóvenes, el grupo se separó en 2009, provocando una gran tristeza en sus fanáticos de México y de diversas regiones de América Latina y los Estados Unidos, quienes disfrutaron con mucho sentimentalismo y pasión cada uno de sus temas. Sin embargo, el adiós no fue eterno y, a lo largo de los años, se han presenciado algunos reencuentros, como el que ha sido anunciado para el próximo año.

En diciembre de 2022 se ha confirmado que la banda mexicana volverá unirse por un corto periodo de tiempo para ofrecer una serie de conciertos en varios lugares del continente, en lo que han denominado como “Soy Rebelde World Tour”, que se realizará en el 2023, aunque es importante señalar que no será muy prolongada debido a los compromisos profesionales que tienen cada uno de los integrantes.

También es importante señalar que solo cinco miembros de la banda y telenovela original estarán presentes en esta gira musical debido a que Alfonso Herrera no continuará en el proyecto, ya que se mantiene enfocado en su carrera como actor, la cual le ha traído grandes frutos, llegando a trabajar en importantes series de Netflix, así como en diversas producciones mexicanas como telenovelas y películas.

Otro punto que es importante señalar es que los cantantes de la banda ya no son los jovencitos que eran antes y que solían vestir el uniforme de la ficticia Elite Way School. Los años han pasado y no en vano, pero lo importante es que ahora son unos artistas con mucha mayor experiencia, la cual es importantísima al momento de deleitar a sus fanáticos, quienes también han crecido al igual que ellos, aunque también tienen ciertos seguidores de las nuevas generaciones.

Si eres un fan de la telenovela, de la banda musical o de los miembros, esta nota es para ti, pues con ella vas a calentar motores de cara a la gira de 2023 porque ahora vamos a darte la información sobre la edad y el cumpleaños de cada uno de ellos.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN LOS MIEMBROS DE RBD?

Anahí Puente (Mia Colucci) - 39 años

En la telenovela, Anahí interpretaba al personaje de Mia Colucci una hija de un importante empresario de moda y que siempre ha estado dentro del grupo de las más populares de la escuela.

Respecto a la actriz, podemos decir que, actualmente, tiene 39 años de edad y que nació en Ciudad de México un 14 de mayo de 1983.

Anahí bajo su personaje de Mía Colucci en la telenovela (Foto: Televisa)

Dulce María Espinosa (Roberta Prado) - 37 años

El personaje de Roberta Prado es el de la hija de una importante cantante en México y se caracteriza por ser alguien que está en contra de las injusticias y los malos tratos, razón por la que difiere mucho de Mía, aunque luego formarían un vínculo especial.

La actriz Dulce María —natural de Ciudad de México— ya no es aquella jovencita con poca experiencia en televisión. Ahora, tiene 37 años, los cuales ha cumplido a finales del año, pues su fecha de nacimiento es el 6 de diciembre de 1985.

Roberta Pardo era la rebelde muchacha que interpretaba Dulce María. (Foto: Televisa)

Maité Perroni (Guadalupe Fernández) - 39 años

Maité Perroni interpretó en “Rebelde” a Guadalupe Fernández, una joven de origen humilde que entra a Elite Way School debido a una beca que ganó, así que no la pasó muy bien debido a los malos tratos de parte de los estudiando ricachones.

La actriz, quien ha tenido una notable carrera en todos estos años, también nació en Ciudad de México el 9 de marzo de 1983, así que, en estos momentos, tiene 39 años de edad.

Guadalupe era interpretada por Maité Perroni (Foto: Televisa)

Christopher Uckerman (Diego Bustamante) - 36 años

El papel de Diego Bustamante es el de un estudiante de Elite Way School muy respetado por sus compañeros debido a que su padre es uno de los políticos más importantes del país y quiere que él siga sus pasos, aunque su verdadera pasión, claro está, es la música.

Uckerman también nació en Ciudad de México, pero él es un poco más joven que sus compañeros antes mencionados porque su fecha de nacimiento es el 21 de octubre de 1986, por lo que tiene 36 años.

Christopher Uckerman dio vida a Diego Bustamante en "Rebelde" (Foto: Televisa)

Christian Chávez (Giovanni Méndez) - 39 años

Durante la ficción, Christian Chávez fue el encargado de darle vida a Giovanni Méndez, hijo de una familia adinerada de carniceros que luego se ve muy afectado cuando se queda sin patrimonio.

Chávez, a diferencia de sus compañeros, no nación en territorio mexicano, sino en Texas, Estados Unidos, un 7 de agosto de 1983, así que actualmente tiene 39 vueltas al sol.

Giovanni Méndez es el chico avergonzado por su origen humilde. (Foto: Televisa)

Alfonso Herrera (Miguel Arango) - 39 años

Miguel también es uno de los chicos que ganó una beca para estudiar en la prestigiosa escuela y viene de la ciudad de Monterrey, pero su propósito no es destacar en las clases, sino cobrar venganza por la muerte de su papá.

Alfonso Herrera, como ya lo mencionamos, no se unirá a sus compañeros en esta gira, pero sigue siendo parte de la banda original, así que decidimos tomarlo en cuenta para este artículo.

Es por ello que informamos que “Pocho” nació en Ciudad de México un 28 de agosto de 1983 y tiene 39 años, como la mayoría de los demás integrantes.